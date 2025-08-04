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Saúde, Tecnologia

A chave do nervo vago?

Gadget promete estimular esse nervo, que conecta o cérebro ao corpo, de um jeito mais fácil – e aliviar ansiedade e depressão.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h24
Imagem, em fundo dourado, de um smartphone, uma pulseira e um clipe.
 (Apollo Neuro/Reprodução)
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O nervo vago tem esse nome porque percorre um caminho tortuoso, atravessando boa parte do corpo humano: vai do cérebro até o sistema digestivo, passando por todos os principais órgãos. Ele carrega os sinais do sistema nervoso autônomo, que controla os batimentos cardíacos, a respiração e outras funções vitais – e também pode influenciar o bem-estar psicológico.

Há estudos mostrando que estimular o nervo vago pode ser eficaz contra a depressão, por exemplo. Mas isso requer o uso de um implante (como o LivaNova Symmetry, aprovado pela FDA para esse fim). Existem gadgets que prometem o mesmo efeito, mas são pouco confortáveis: usam eletrodos, encostados no seu pescoço.

O Apollo Neuro (US$ 399) é diferente. Segundo seus criadores, ele consegue estimular o nervo vago de um jeito bem mais confortável: por meio de leves vibrações. Dá para usar o aparelho no pulso ou preso à roupa – basta que ele esteja encostado em algum osso.

Imagem, em fundo roxo, de um smartphone, uma pulseira e um clipe.
(Apollo Neuro/Montagem sobre reprodução)

O produto foi desenvolvido por um neurologista da Universidade de Pittsburgh, e testado em estudos independentes (1) – nos quais melhorou os padrões de sono e reduziu sintomas de ansiedade e depressão dos voluntários.

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Fonte 1. Veja lista em apolloneuro.com/pages/studies-roundup.

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ansiedade
cérebro
Depressão
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