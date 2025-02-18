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Tecnologia

A esfera da discórdia

Escaneie seus olhos com esta máquina e ganhe R$ 500. Essa é a promessa da World, uma estranha e controversa rede criada pelo CEO da OpenAI.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 fev 2025, 10h00 | Atualizado em 18 fev 2025, 15h21
Imagem do Orb, equipamento para escaneamento de íris.
 (Tools for Humanity/Montagem sobre reprodução)
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A World virou assunto recentemente, ao chegar ao Brasil, mas já existe há algum tempo. A empresa Tools for Humanity, que gerencia o projeto, foi fundada por Sam Altman, CEO da OpenAI, com um grupo de investidores em 2019.

Você vai até um “ponto de coleta” mantido pela empresa e lá permite que a máquina acima, um computador esférico batizado de Orb, capture imagens das suas íris, os pequenos músculos que circundam as pupilas dos olhos. Em troca, recebe uma certa quantidade da criptomoeda worldcoin (WLD).

Infográfico explicando o funcionamento do Orb, equipamento para escaneamento de íris.
(Tools for Humanity/Montagem sobre reprodução)

Quando este texto foi escrito, o prêmio era de 44 worldcoins, o equivalente a US$ 93. A ideia é promover o uso dessa moeda (que você pode vender ou trocar por outras criptos na internet).

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Onde ela está

A Tools for Humanity afirma ter 1.511 Orbs em operação espalhadas pelo mundo (elas são instaladas em locais públicos, como shopping centers). A empresa diz que a Orb não armazena as imagens das íris – que são deletadas logo após o escaneamento.

Segundo a empresa, que afirma ter escaneado os olhos de 16,3 milhões de pessoas, a digitalização da íris serve apenas para evitar que um mesmo indivíduo se cadastre duas vezes.

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Mas há receio quanto ao real uso das informações: os governos da Espanha e de Portugal suspenderam a atuação da empresa, e a Alemanha ordenou que ela apague os dados coletados no país. Segundo a Tools for Humanity, a suspensão na Espanha e em Portugal foi temporária, e hoje não há restrições à atuação da empresa nesses países.

No Brasil, após ser questionada pelo Governo Federal, a empresa anunciou que iria pausar “voluntariamente e temporariamente” o escaneamento de íris.

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