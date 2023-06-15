A impressora de tatuagens

Ela se chama Prinker M (US$ 259) e faz tatuagens temporárias em qualquer parte do corpo, que duram de 1 a 3 dias (também saem antes, se preferir, esfregando com água e sabão).

Dá para imprimir o desenho que você quiser ou usar uma das imagens oferecidas pelo aplicativo da máquina, que reúne mais de 10 mil opções.

A impressora vem com um cartucho de tinta especial, que rende até mil tatuagens em preto ou em cores (o fabricante também vende cartuchos extras, por US$ 129 cada um).