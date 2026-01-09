A internet da Amazon

O serviço se chama Amazon Leo (sigla em inglês para “órbita terrestre baixa”), e atualmente conta com 180 satélites – muito menos do que a Starlink, que já possui mais de 9 mil satélites em operação.

Apesar disso, a Amazon está prometendo velocidades maiores que a rival, atualmente limitada a 400 Mbps (no plano para uso empresarial; os planos comuns, para usuários individuais, geralmente ficam entre 200 e 300 Mbps). Em resposta, a Starlink anunciou que irá aumentar sua velocidade máxima para 1 Gbps em 2026.

A Amazon pretende ampliar rapidamente sua constelação de satélites, com 80 missões de lançamento nos próximos anos – a meta é ter 1.600 satélites operando até o final de 2026, e 3.000 deles até 2029. Os satélites da Amazon orbitam entre 590 e 630 km de altitude, um pouquinho mais alto que os da Starlink (525 a 535 km).

O Leo ainda está em testes: por enquanto, só está disponível nos EUA, onde algumas empresas estão experimentando o serviço. O lançamento oficial, incluindo planos para uso doméstico, está previsto para 2026. Também no Brasil, onde ele será comercializado pela operadora Sky. A companhia aérea americana JetBlue (do mesmo fundador da Azul) anunciou que irá equipar seus aviões com antenas do serviço, para oferecer internet a bordo.

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