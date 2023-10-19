A lixeira por assinatura

Você já separa o seu lixo reciclável. Mas e o orgânico, o que fazer com ele? A Mill Kitchen Bin propõe uma solução ecológica. Ela tem um mecanismo que seca, tritura e comprime o lixo, e um filtro que retém o odor.

Quando está ficando cheia (cabe até 1 mês de material orgânico compactado), ela avisa o fabricante – que vai buscar os resíduos na sua casa e leva para uma fábrica onde eles são esterilizados, processados e viram ração para frangos.

A lixeira é grátis: você paga é pelo serviço de coleta, que custa US$ 33 mensais nos EUA.

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