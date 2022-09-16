A nova arma da Xiaomi

O sensor de imagem do smartphone Xiaomi 12S Ultra foi desenvolvido pela empresa chinesa em parceria com a Sony, e tem 1 polegada: é 172% maior e captura 76% mais luz que o sensor do iPhone.

Graças a isso (e a suas lentes, fabricadas pela alemã Leica), o aparelho promete fotos mais detalhadas e bonitas. Ou seja, a Xiaomi está usando hardware superpoderoso para enfrentar o grande trunfo do iPhone: os algoritmos de processamento de imagem da Apple.

O 12S Ultra tem processador Snapdragon 8 Plus, tela OLED de 6,7 polegadas e custa o equivalente a US$ 900 na China.

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