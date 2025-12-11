A pegadinha do robô

O robô foi apresentado pela 1X Technologies, uma startup norueguesa relativamente pequena e pouco conhecida (foi fundada em 2018, e recebeu US$ 136 milhões em investimentos até agora). Apesar disso, chamou a atenção na internet, porque promete ser capaz de realizar tarefas domésticas, como arrumar a casa, cuidar da louça e ajudar idosos que precisem de assistência, entre outras coisas.

Tudo isso por um preço alto, porém não inacessível: a 1X diz que irá vender o Neo (cujo lançamento está prometido para 2026) por US$ 20 mil, ou alugá-lo por US$ 499 mensais. Mas há um senão gigantesco.

Na verdade, o robô não é capaz de fazer quase nada sozinho: segundo a 1X, ele só consegue abrir a porta da casa para receber visitas ou entregar um copo ao dono. Todo o resto é executado no chamado “Modo Expert”, no qual o robô é controlado manualmente, a distância, por um funcionário da empresa. Ou seja: na prática, não há automação (e os agentes da 1X ficam vendo tudo o que acontece na casa do cliente).

A empresa diz que irá usar as imagens capturadas pelo robô para treinar uma IA, que um dia poderá torná-lo capaz de fazer tudo sozinho. Mas não há qualquer garantia disso – ou mesmo de que o robô vá, de fato, ser lançado.

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