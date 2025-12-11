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Tecnologia

A pegadinha do robô

O Neo Home Robot ganhou bastante espaço na mídia. E com razão. Mas pouca gente reparou que, na verdade, ele não é bem o que aparenta ser.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 dez 2025, 16h00
Imagem, em fundo branco, de três robôs perfilados.
 (Neo/Reprodução)
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O robô foi apresentado pela 1X Technologies, uma startup norueguesa relativamente pequena e pouco conhecida (foi fundada em 2018, e recebeu US$ 136 milhões em investimentos até agora). Apesar disso, chamou a atenção na internet, porque promete ser capaz de realizar tarefas domésticas, como arrumar a casa, cuidar da louça e ajudar idosos que precisem de assistência, entre outras coisas.

Tudo isso por um preço alto, porém não inacessível: a 1X diz que irá vender o Neo (cujo lançamento está prometido para 2026) por US$ 20 mil, ou alugá-lo por US$ 499 mensais. Mas há um senão gigantesco.

Infográfico, em fundo azul, de um robô branco, com suas características e funções.
(Neo/Montagem sobre reprodução)

Na verdade, o robô não é capaz de fazer quase nada sozinho: segundo a 1X, ele só consegue abrir a porta da casa para receber visitas ou entregar um copo ao dono. Todo o resto é executado no chamado “Modo Expert”, no qual o robô é controlado manualmente, a distância, por um funcionário da empresa. Ou seja: na prática, não há automação (e os agentes da 1X ficam vendo tudo o que acontece na casa do cliente).

A empresa diz que irá usar as imagens capturadas pelo robô para treinar uma IA, que um dia poderá torná-lo capaz de fazer tudo sozinho. Mas não há qualquer garantia disso – ou mesmo de que o robô vá, de fato, ser lançado.

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TAGS:
Inteligência artificial
robótica
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