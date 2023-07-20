A TV com a tela mais preta do mundo
Ela tem uma película de Vantablack, material que absorve quase 100% da luz ambiente. Veja como funciona.
99,965% da luz. Esse é o coeficiente de absorção do Vantablack, que foi criado em 2014 pela empresa inglesa Surrey NanoSystems – e é o material mais preto que existe.
Ele já foi usado para pintar paredes e carros, e agora está presente numa TV: a Philips OLED+908, que tem uma camada de Vantablack dentro.
A película deixa passar os raios luminosos emitidos pela TV, mas absorve toda a luz vinda do ambiente – o que torna a tela imune a reflexos.
Ela será lançada na Europa nos próximos meses, a partir de 2.300 euros (para a versão de 55 polegadas).