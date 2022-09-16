A volta da pistola de luz

Sabe aqueles games antigos, dos fliperamas e dos consoles de 8 bits, em que você atira na tela com uma pistola? Nenhum deles funciona em telas de cristal líquido (só nas antigas, de tubo). É que as pistolas de luz, usadas nesses jogos, exploram uma característica das TVs de tubo, que desenham progressivamente a imagem na tela.

Mas a Sinden Lightgun (US$ 100) resolve: ela é a primeira compatível com TVs e monitores LCD (OLED também).

Basta conectá-la ao seu PC, ou a um minicomputador Raspberry Pi, e rodar um emulador para voltar a jogar todos os games de tiro clássicos.