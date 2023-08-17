Acompanhe a Superinteressante pelo Kindle Unlimited

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Você também pode acessar nossas publicações pelo serviço de assinatura do Kindle. Veja como adquirir.
Além da revista física, do site e do aplicativo GoRead, há mais uma forma de acompanhar as publicações da Super. Nossas publicações estão disponíveis no Kindle Unlimited, serviço de assinatura de livros da Amazon, em conjunto com outras obras e coleções famosas.
Você pode assinar o Kindle Unlimted clicando aqui. Confira também o modelo atual do Kindle da Amazon:
Kindle
Este é o modelo base da família atual do Kindle. Os recursos principais incluem uma tela e-ink avançada, tamanho compacto e memória de 16GB para armazenar livros e revistas.
Confira também as publicações da Super em 2023 disponíveis na Amazon e no Kindle Unlimited: