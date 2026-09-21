Ler Resumo





Introdução Pesquisadores alemães observaram que agentes de IA, como GPT e Claude, demonstram um “efeito manada” ao tomar decisões conjuntas. Em testes com grupos de 1.000 bots, eles tendem a seguir a maioria e até mudam de voto. Curiosamente, também mostraram propensão a votar “sim”.

Principais Tópicos





Agentes de IA tomam decisões conjuntas por votação Demonstram "efeito manada", seguindo a escolha da maioria Experiência realizada com 1.000 bots (GPT, Claude, Llama) Bots exibiram tendência curiosa a votar "sim" Agentes mudavam o próprio voto para seguir a maioria

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Agentes de IA podem tomar decisões conjuntas, votando para selecionar uma opção, e tendem a seguir a escolha da maioria. Mais ou menos como o “efeito manada”, que é observado em animais e seres humanos. Pelo menos foi o que aconteceu em uma experiência (1) realizada por pesquisadores da Universidade de Konstanz, na Alemanha, que montaram grupos de aproximadamente 1.000 bots (rodando algoritmos como o GPT, da OpenAI, o Claude, da Anthropic, e o Llama, da Meta).

Os agentes de IA tinham de optar entre “opiniões” (que não significavam nada, eram só letras) ou, em outro teste, escolher entre as palavras “sim” ou “não” (também sem qualquer contexto; não se referiam a nada).

Os robôs exibiram dois comportamentos interessantes: uma curiosa tendência a votar “sim”, e também a seguir a maioria – quando colocados numa situação em que determinada “opinião” já tinha muitos votos, eles ficavam mais propensos a escolhê-la (podendo inclusive alterar o próprio voto).

Fonte 1. “AI agents can coordinate via majority-following beyond human scale”.