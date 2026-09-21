Agentes de IA estão sujeitos ao “efeito manada”
Ao fazerem uma escolha, bots também tendem a seguir a decisão da maioria.
Agentes de IA podem tomar decisões conjuntas, votando para selecionar uma opção, e tendem a seguir a escolha da maioria. Mais ou menos como o “efeito manada”, que é observado em animais e seres humanos. Pelo menos foi o que aconteceu em uma experiência (1) realizada por pesquisadores da Universidade de Konstanz, na Alemanha, que montaram grupos de aproximadamente 1.000 bots (rodando algoritmos como o GPT, da OpenAI, o Claude, da Anthropic, e o Llama, da Meta).
Os agentes de IA tinham de optar entre “opiniões” (que não significavam nada, eram só letras) ou, em outro teste, escolher entre as palavras “sim” ou “não” (também sem qualquer contexto; não se referiam a nada).
Os robôs exibiram dois comportamentos interessantes: uma curiosa tendência a votar “sim”, e também a seguir a maioria – quando colocados numa situação em que determinada “opinião” já tinha muitos votos, eles ficavam mais propensos a escolhê-la (podendo inclusive alterar o próprio voto).
Fonte 1. “AI agents can coordinate via majority-following beyond human scale”.