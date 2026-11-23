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Introdução Um experimento da Axion Math revelou que o ChatGPT, especificamente a versão GPT-6 Astra, é capaz de aprender a dirigir. Conectado a um Toyota Corolla, o algoritmo navegou com sucesso por um circuito de cones, superando outros modelos de IA. Entenda como essa inteligência artificial surpreendeu os pesquisadores.

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ChatGPT aprende a dirigir um carro real Experimento com IA foi realizado pela Axion Math GPT-6 Astra controlou volante e pedais de um Toyota Corolla Algoritmo navegou com sucesso em circuito de cones Outras IAs testadas falharam no desafio

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O ChatGPT, assim como o Gemini, o Claude e outras IAs similares, é um “grande modelo de linguagem” (LLM): um algoritmo que analisa as relações estatísticas entre palavras e, a partir daí, aprende a formar frases para responder a perguntas. Totalmente diferente das IAs usadas nos carros autônomos, que são treinadas com imagens de pedestres, carros e trânsito.

Mas, apesar disso, ele é capaz de aprender sozinho a dirigir. Três programadores da empresa norte-americana Axion Math conectaram o algoritmo GPT-6 Astra (a versão mais avançada do ChatGPT, só disponível em planos pagos) ao computador central de um Toyota Corolla. Com isso, a IA passou a ter controle sobre o volante e os pedais.

Em seguida, eles pediram ao ChatGPT que guiasse o veículo por um pequeno circuito de cones, montado dentro de um estacionamento. Depois de algumas tentativas, ele conseguiu (1). Foi o único – os algoritmos Claude Fable 5.1 e Grok 4.6, também testados, não passaram da metade do circuito.

Fonte 1. Veja vídeo e dados em drivingbench.com