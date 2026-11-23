ChatGPT aprende a dirigir carro
Ele é um robô de linguagem, totalmente diferente das IAs usadas nos carros autônomos. Mas, em uma experiência feita nos EUA, conseguiu conduzir sozinho um Toyota Corolla.
O ChatGPT, assim como o Gemini, o Claude e outras IAs similares, é um “grande modelo de linguagem” (LLM): um algoritmo que analisa as relações estatísticas entre palavras e, a partir daí, aprende a formar frases para responder a perguntas. Totalmente diferente das IAs usadas nos carros autônomos, que são treinadas com imagens de pedestres, carros e trânsito.
Mas, apesar disso, ele é capaz de aprender sozinho a dirigir. Três programadores da empresa norte-americana Axion Math conectaram o algoritmo GPT-6 Astra (a versão mais avançada do ChatGPT, só disponível em planos pagos) ao computador central de um Toyota Corolla. Com isso, a IA passou a ter controle sobre o volante e os pedais.
Em seguida, eles pediram ao ChatGPT que guiasse o veículo por um pequeno circuito de cones, montado dentro de um estacionamento. Depois de algumas tentativas, ele conseguiu (1). Foi o único – os algoritmos Claude Fable 5.1 e Grok 4.6, também testados, não passaram da metade do circuito.
Fonte 1. Veja vídeo e dados em drivingbench.com