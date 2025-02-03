“ChatGPT escreve poesia melhor do que humanos”. Não é bem assim…
Essa notícia se propagou pela internet. Mas ela é baseada num estudo falho. Entenda por que.
O que a notícia dizia:
Numa experiência (1) realizada pela Universidade de Pittsburgh, nos EUA, um grupo de 1.634 voluntários não foi capaz de diferenciar poemas escritos pelo ChatGPT de outros redigidos por grandes poetas da língua inglesa, como Walt Whitman, T.S. Eliot e Sylvia Plath.
Além disso, as poesias do robô receberam notas mais altas nos quesitos “beleza” e “ritmo”.
Qual é a verdade:
Os voluntários eram leigos no assunto: 90% admitiram que não tinham o hábito de ler poesia, e 67% não sabiam nada sobre os autores usados no teste.
Um pesquisador da Universidade de Nova York teve acesso aos dados e publicou um artigo (2) revelando os poemas escritos pelo ChatGPT: todos bem repetitivos e banais.
Fontes (1) “AI-generated poetry is indistinguishable from human-written poetry and is rated more favorably”, B Porter e E Machery, 2024; (2) “ChatGPT’s Poetry is Incompetent and Banal: A Discussion of (Porter and Machery, 2024)”, E Davis, 2024.