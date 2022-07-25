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Tecnologia

Como baixar áudios do TikTok em mp3

Descubra como salvar suas músicas e áudios favoritos no seu dispositivo para usá-los em qualquer lugar

Por Leo Caparroz 25 jul 2022, 17h57 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h45
Close de um celular exibindo a logo do TikTok na tela. Ao lado, fones de ouvido.
 (Anadolu Agency/Getty Images)
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Como baixar áudios do TikTok em mp3 Priorizar nos meus resultados Google

O TikTok é uma das redes sociais mais usadas por brasileiros; os números chegam a cerca de 73,5 milhões de usuários em um levantamento de abril deste ano. A rede social é feita de vídeos curtos, acompanhados de músicas ou áudios engraçados. Apesar de seu uso ser livre e simples dentro da plataforma, se o usuário quiser salvá-los em seu dispositivo, deve recorrer a outros métodos.

Baixar áudios do TikTok não é uma tarefa difícil. É possível fazer o download de músicas e áudios da plataforma sem instalar aplicativos extras, usando apenas o navegador do celular. Confira o passo a passo:

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  1. Vá até o vídeo cujo áudio queira baixar;
  2. Copie o link do vídeo clicando no botão de compartilhamento;
  3. No navegador, acesse o site ssstik.io/pt/download-tiktok-mp3
  4. Cole o link na caixa de texto no topo do site;
  5. Clique em baixar e selecione o formato mp3 ou outro.
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Pronto, agora você tem o áudio salvo no seu dispositivo e pode usá-lo fora do app, do jeito que quiser.

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TAGS:
MP3
Tecnologia
Tiktok
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