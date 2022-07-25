Como baixar áudios do TikTok em mp3
Descubra como salvar suas músicas e áudios favoritos no seu dispositivo para usá-los em qualquer lugar
O TikTok é uma das redes sociais mais usadas por brasileiros; os números chegam a cerca de 73,5 milhões de usuários em um levantamento de abril deste ano. A rede social é feita de vídeos curtos, acompanhados de músicas ou áudios engraçados. Apesar de seu uso ser livre e simples dentro da plataforma, se o usuário quiser salvá-los em seu dispositivo, deve recorrer a outros métodos.
Baixar áudios do TikTok não é uma tarefa difícil. É possível fazer o download de músicas e áudios da plataforma sem instalar aplicativos extras, usando apenas o navegador do celular. Confira o passo a passo:
- Vá até o vídeo cujo áudio queira baixar;
- Copie o link do vídeo clicando no botão de compartilhamento;
- No navegador, acesse o site ssstik.io/pt/download-tiktok-mp3
- Cole o link na caixa de texto no topo do site;
- Clique em baixar e selecione o formato mp3 ou outro.
Pronto, agora você tem o áudio salvo no seu dispositivo e pode usá-lo fora do app, do jeito que quiser.