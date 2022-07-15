Confira os novos emojis que podem chegar em breve ao seu smartphone

Você já sentiu falta de um emoji de coração rosa no seu smartphone? Maracas? Um pedaço de gengibre? Bem, para algumas pessoas, a lista de 3,6 mil emojis existentes ainda não é suficiente. Então inventaram mais 30 deles, que aguardam aprovação, como divulgou o site Emojipedia na última quarta (13).

Além dos objetos citados acima, a lista de novos emojis inclui um pente afro, um leque, animais como um ganso e um alce, um gesto semelhante a um high-five (ou um “toca aqui”) e um rosto trêmulo – de alguém sendo sacudido por um acontecimento. (Um terremoto? Uma informação chocante? Quem sabe.) Há também um símbolo de wi-fi e um khanda, símbolo da fé sikh. Confira abaixo:

Os novos emojis estão à espera de aprovação pelo Unicode Consortium, uma organização sem fins lucrativos que supervisiona os padrões globais de emojis e é responsável pelos lançamentos. Qualquer um pode sugerir um novo emoji para o comitê: é só criá-lo e enviar para avaliação junto a uma justificativa sobre por que o ícone deve ser disponibilizado.

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O último lançamento, no ano passado, colocou mais 112 emojis na palma de nossas mãos. Entre eles, estavam pessoas grávidas, uma muleta e um sinal de bateria fraca. Eles foram aprovados porque o Unicode Consortium os considerou importantes e inéditos – ou seja: representam coisas frequentes nas conversas online e impossíveis de serem representadas pelos emojis anteriores.

A aprovação pelo comitê está prevista para ocorrer em setembro, e os emojis seriam lançados como atualizações de software entre 2022 e 2023. Empresas como Apple, Google e Samsung devem fazer, como sempre, seus próprios designs para os emojis.

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