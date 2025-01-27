Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Só hoje no Abril Day: assine Revista Impressa por R$ 9,90/mês!
Tecnologia

Conheça DeepSeek, o chatbot de IA chinesa que desafia gigantes da tecnologia

Apesar do custo de produção mais barato, testes mostram que o desempenho da IA chinesa é igual ou superior aos das grandes IAs.

Por Bela Lobato 27 jan 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Fotografia da tela de um celular baixando o aplicativo DeepSeek.
 (VCG/Getty Images)
Continua após publicidade
Conheça DeepSeek, o chatbot de IA chinesa que desafia gigantes da tecnologia Priorizar nos meus resultados Google

Há pouco mais de uma semana, a startup chinesa DeepSeek lançou as últimas versões do seu chatbot de inteligência artificial (IA). Chamadas DeepSeek-R1 e DeepSeek-R1-Zero, os dois modelos são baseados numa versão que havia sido lançada no final do último dezembro, DeepSeek-V3. 

O chatbot ganhou popularidade rapidamente e já se tornou um dos protagonistas da competição mundial das IAs. Nos últimos dias, sua popularidade e baixo custo acirrou o clima de competitividade internacional e causou quedas em ações de gigantes da tecnologia.

Um dos principais diferenciais da DeepSeek é o seu baixo custo de produção. Enquanto rivais investem centenas de milhões de dólares, a startup afirma ter gastado apenas US$ 6 milhões (cerca de R$ 35,4 milhões) no desenvolvimento do modelo. 

Continua após a publicidade

Esse orçamento enxuto se deve à utilização de código aberto e estratégias inovadoras de aprendizado por reforço. Os desenvolvedores priorizaram eficiência e otimização, reduzindo a necessidade de hardware avançado. 

Siga

O DeepSeek surge em um contexto de restrições impostas pelos EUA à exportação de chips avançados para a China. Entre 2022 e 2024, três grandes bloqueios norte-americanos colocaram restrições na exportação de semicondutores para a China. Para contornar a escassez de suprimentos, os desenvolvedores chineses colaboraram entre si e exploraram abordagens tecnológicas inovadoras.

Continua após a publicidade

A DeepSeek foi fundada em 2023 por Liang Wenfeng em Hangzhou, no sudeste da China. Ele teria acumulado um estoque de cerca de 50 mil chips Nvidia A100, agora proibidos de serem exportados para a China. A tecnologia da empresa combina esses chips com outros mais baratos e de baixo custo que ainda estão disponíveis para importação.

Testes de desempenho apontam que o DeepSeek é capaz de realizar tarefas como matemática, codificação e raciocínio natural com qualidade equivalente aos modelos de ponta. No

Continua após a publicidade

site oficial, o DeepSeek lista 22 testes independentes comparando DeepSeek V3, DeepSeek V2.5, Qwen2.5, Llama 3.1. Claude-3.5benchmarks e GPT-4o. Dentre os 22 benchmarks, em 13 o DeepSeek pontuou melhor que todos os concorrentes. 

O DeepSeek-V3 foi treinado em um banco de dados de 14,8 trilhões de tokens em apenas 55 dias. Na ciência de dados, os tokens são usados para representar bits de dados brutos – 1 milhão de tokens é igual a cerca de 750 mil palavras. 

Continua após a publicidade

Além disso, o sistema foi construído com 671 bilhões de parâmetros – as variáveis internas que os modelos usam para fazer previsões ou tomar decisões. Isso é cerca de 1,6 vezes o tamanho do Llama 3.1-405B, que tem 405 bilhões de parâmetros.

O número de parâmetros geralmente está correlacionado com o desempenho do sistema, embora existam exceções. Mas é um equilíbrio delicado: modelos robustos também exigem

Continua após a publicidade

hardware mais robusto para serem executados, e se não forem bem otimizados, a velocidade de resposta pode ser comprometida. 

O boom nos downloads fez com que o aplicativo saísse do ar temporariamente na segunda (27), e a empresa anunciou que limitaria a criação de novas contas temporariamente. 

 O desenvolvimento de uma IA em chips mais simples rompe uma certa bolha econômica, já que outras empresas de tecnologia previam uma demanda cada vez maior de chips avançados para as tecnologias de IA. Desde sexta-feira (24), as ações de mercado sentem os impactos. As ações de gigantes da tecnologia, como Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet (controladora do Google) e Meta, e outras empresas investidoras em tecnologia e fabricantes de chips caíram. 

As novas versões lançadas, DeepSeek-R1 e o DeepSeek-R1-Zero, têm usos diferentes. A versão R1 é voltada para tarefas complexas e especializadas, como geração de conteúdo detalhado, tradução técnica, resolução de problemas avançados e análises profundas, e é capaz de lembrar o contexto mesmo em interações longas. 

Já o DeepSeek-R1-Zero é mais adequado para tarefas gerais e rápidas, como respostas diretas, geração de textos curtos e classificação simples, sendo flexível para situações que não exigem treinamento específico.

Publicidade
TAGS:
China
Inteligência artificial
Tecnologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).