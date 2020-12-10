Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Georgia, nos Estados Unidos, adaptaram um robô para fazer rimas em batalhas de rap.

A máquina, batizada Shimon, é um braço mecânico acoplado num rosto robótico, que mexe boca e olhos enquanto canta.

Shimon foi desenvolvido em 2020 e, no início, era um mero robô cantor – que aprendeu o ofício escutando mais de 50 mil músicas de gêneros variados, como jazz, rock progressivo e hip-hop.

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Agora, ele foi aprimorado para ouvir um humano rimando em tempo real e transformar sua voz em texto.

Com base nas falas, o robô pesca palavras-chave e analisa seu significado. Então, rebate o que o adversário cantou usando versos autorais – ou quase isso. Tudo numa voz metálica ritmada.

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Você pode assistir Shimon em ação, competindo com um rapper humano em tempo-real, no vídeo abaixo.

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Aqueles que se encantaram pelas habilidades de Shimon podem aproveitar suas composições no Spotify. Em 2020, o robô rapper lançou não um, mas dois álbuns autorais no serviço de streaming. Você pode ouví-los clicando aqui.