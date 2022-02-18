FedEx quer sistema antimísseis em avião

A empresa de entregas pediu permissão ao governo dos EUA para instalar um equipamento antimísseis (1) em seus aviões Airbus A321-200. O sistema, cujo fabricante não foi revelado (mas aparentemente é a americana Northrop Grumann, que produz equipamentos de uso militar), emite feixes de laser para confundir os sistemas de orientação de mísseis – evitando que eles acertem o avião.

A FedEx não informou em quais rotas quer adotar o sistema, nem por que escolheu os A321-200 para receber a proteção. Eles são só uma parte da frota da empresa, que tem ao todo 690 aeronaves.

Fonte 1. Documento FAA-2021-0775. Disponível em federalregister.gov/d/2022-00505.

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