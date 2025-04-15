O Skype está com os dias contados: o serviço de videoconferência, lançado em 2003 e comprado pela Microsoft por US$ 8,5 bilhões em 2011, vai ser desligado no próximo 5 de maio. Até lá, ainda dá para fazer suas ligações, mas depois da data final todos os serviços do tipo vão migrar para o Microsoft Teams.

Niklas Zennström, da Suécia, e Janus Friis, da Dinamarca, lançaram o Skype em 29 de agosto de 2003. O software de mensagens e ligações de áudio e vídeo é multiplataforma e funciona em computadores, smartphones e até consoles de videogame, para conectar amigos jogando juntos.

A empresa foi pioneira na comunicação virtual, mas nos últimos anos acabou sendo ultrapassada por novos concorrentes como o FaceTime, da Apple, o WhatsApp, da Meta, e o Zoom, que passou a ser usado mundialmente na pandemia de Covid-19.

Segundo uma última estimativa, de 2023, o Skype contava com 36 milhões de usuários ativos – uma queda considerável pensando no pico de 300 milhões que o software alcançou em 2013.

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Os usuários fiéis de Skype, que continuam até hoje, vão poder continuar usando o mesmo login no Teams, plataforma multitarefa da Microsoft que combina serviços de comunicação com armazenamento de arquivos e outras funcionalidades úteis para ambientes empresariais e escolares.

O Teams foi lançado em 2016 como forma de concorrer com o Slack, plataforma de comunicação e colaboração empresarial, e o Skype acabou sendo deixado de lado na Microsoft em prol do irmão mais novo.

Se você não quiser migrar para o Microsoft Teams, dá para exportar seus arquivos de anos de uso do Skype. A Super te explica como.

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Como salvar seus dados

Quem quiser continuar usando os serviços da Microsoft com o Teams não vai precisar de conta nova. O histórico de mensagens, chamadas e contatos será automaticamente transferido para o programa. Nesses últimos dias de Skype, as plataformas vão funcionar de forma interligada: mensagens enviadas pelo Teams vão ser entregues para pessoas que ainda estão usando o Skype.

Um dos serviços oferecidos pelo Skype não vai ser oferecido pelo Teams: as ligações telefônicas para números fixos e celulares. Desde dezembro de 2024, a Microsoft já tinha impedido novas compras de créditos de telefonia. Se você ainda tem créditos, a empresa vai honrá-los no Teams até acabarem.

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Se você não quiser seguir com suas videoconferências para o Teams, é possível baixar seus dados e histórico do Skype até o encerramento do serviço, no dia 5 de maio. Até o fim do ano, os dados serão apagados dos servidores da Microsoft.

Para baixar esses dados, você deve ir até a página “Exportar” do Skype e selecionar as opções para baixar suas conversas e arquivos. Isso inclui mensagens de Skype e SMS, chamadas agendadas, arquivos, imagens e vídeos compartilhados.

Depois disso, você seleciona a opção “Enviar solicitação” e, em seguida, “Continuar”. Dependendo da quantidade de dados que você tiver para baixar, pode demorar um pouco. Dá para conferir o status dos arquivos na página “Exportar”. Assim que tudo estiver pronto, seus arquivos estarão disponíveis na parte superior da página, sob o título “Exportações disponíveis”.

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O arquivo que você vai poder baixar é .tar, um formato que facilita o armazenamento de vários arquivos em um só. Para abrir esse tipo de dado, é preciso usar um desempacotador, como o WinRAR ou o 7-Zip.

Para exportar sua lista de contatos, o procedimento é bem mais fácil: é só entrar na página “Minha Conta”, rolar até “Configurações e preferências” e selecionar a opção “Exportar contatos”. Esse arquivo vai chegar no formato .csv, também usado para planilhas do Microsoft Excel.

Aproveite os últimos dias de Skype para salvar todos seus dados e aproveitar o software uma última vez. Festa virtual de despedida, quem topa?

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