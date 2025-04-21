Fones para o cérebro

Os fones MW75, da startup americana Neurable, têm sensores elétricos embutidos nas conchas [veja acima]. São ao todo 12 sensores, seis em cada lado. Segundo a empresa, eles são precisos o suficiente para fazer um eletroencefalograma (EEG), captando os sinais elétricos do cérebro (o que normalmente exige grudar eletrodos na testa e no couro cabeludo).

As informações são enviadas para um app, que mostra se você está concentrado, com as ondas cerebrais fluindo corretamente, ou se começou a perder desempenho e é melhor parar de trabalhar ou estudar um pouco. A Neurable também oferece um software, o Neuro Research Kit, para cientistas que queiram usar os fones em suas pesquisas de laboratório.

A empresa foi fundada em 2015 por um neurologista da Universidade de Michigan e vem desenvolvendo sua tecnologia desde então. Ela publicou um estudo 1 científico, com 132 voluntários, atestando a precisão do seu EEG e a relevância dos dados para determinar o grau de concentração e desempenho cognitivo.

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Os fones têm cancelamento ativo de ruído e 32 horas de bateria (com os sensores cerebrais ligados, ela dura menos: 8h). Estão sendo lançados nos EUA, por US$ 699.

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