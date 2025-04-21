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Tecnologia

Fones para o cérebro

Eles servem para ouvir música, como qualquer modelo Bluetooth. Mas também têm embutido um leitor EEG – que monitora a atividade elétrica do órgão em tempo real.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 abr 2025, 10h00
Imagem, em fundo marrom, de um fone de ouvido preto, com almofadas listradas.
 (Neurable/Montagem sobre reprodução)
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Os fones MW75, da startup americana Neurable, têm sensores elétricos embutidos nas conchas [veja acima]. São ao todo 12 sensores, seis em cada lado. Segundo a empresa, eles são precisos o suficiente para fazer um eletroencefalograma (EEG), captando os sinais elétricos do cérebro (o que normalmente exige grudar eletrodos na testa e no couro cabeludo).

As informações são enviadas para um app, que mostra se você está concentrado, com as ondas cerebrais fluindo corretamente, ou se começou a perder desempenho e é melhor parar de trabalhar ou estudar um pouco. A Neurable também oferece um software, o Neuro Research Kit, para cientistas que queiram usar os fones em suas pesquisas de laboratório.

Infográfico, em fundo marrom, de um fone de ouvido preto, com almofadas listradas. Em destaque, vê-se o funcionamento dos sensores e conexão com o celular.
(Neurable/Montagem sobre reprodução)

A empresa foi fundada em 2015 por um neurologista da Universidade de Michigan e vem desenvolvendo sua tecnologia desde então. Ela publicou um estudo 1 científico, com 132 voluntários, atestando a precisão do seu EEG e a relevância dos dados para determinar o grau de concentração e desempenho cognitivo.

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Os fones têm cancelamento ativo de ruído e 32 horas de bateria (com os sensores cerebrais ligados, ela dura menos: 8h). Estão sendo lançados nos EUA, por US$ 699.

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