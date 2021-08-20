Golpe usa celular para hackear caixa eletrônico

A técnica, descoberta pela empresa de segurança IOActive, explora a tecnologia de transmissão de dados Near Field Contact (NFC), que está presente em muitos modelos de smartphone – e em caixas eletrônicos também.

É ela que permite, por exemplo, o uso de cartões “por aproximação” (que você não precisa inserir na máquina). O golpe consiste em aproximar o celular do caixa eletrônico e executar determinados comandos.

Segundo a IOActive, as falhas afetam sete tipos de caixa usados nos EUA, e permitem assumir o controle da máquina – inclusive forçando-a a liberar o dinheiro guardado. O problema é considerado grave, pois os bancos raramente atualizam seus caixas. Que, por isso, continuarão vulneráveis ao golpe.