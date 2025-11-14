Hackers escondem vírus em blockchains

Os blockchains são conjuntos de blocos de dados, armazenados simultaneamente em muitos computadores conectados à internet – e impossíveis de alterar depois de escritos. Eles funcionam como depósitos descentralizados e seguros para informações online. Por isso, os blockchains são utilizados para registrar transações com criptomoedas, como o bitcoin. Mas também se prestam a outro fim.

Um grupo de pesquisadores de segurança do Google descobriu (1) que grupos de hackers estão usando blockchains para armazenar vírus e outras ferramentas de ataque. Os blockchains estão fora do alcance das autoridades, e não podem ser apagados – o que também vale para eventuais vírus guardados neles.

Os pesquisadores também descreveram uma técnica, batizada de EtherHiding (referência à criptomoeda ethereum), que permite esconder vírus em “contratos inteligentes”: softwares legítimos, usados para transferir automaticamente criptomoedas entre duas pessoas quando uma determinada condição (como a prestação de um serviço, por exemplo) é alcançada.

Com a EtherHiding, um vírus é executado junto com o contrato. Segundo os pesquisadores, a técnica já está sendo usada por hackers norte‑coreanos.

Fonte 1. “DPRK adopts EtherHiding: nation-state malware hiding on blockchains”.

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