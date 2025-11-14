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Tecnologia

Hackers escondem vírus em blockchains

Eles são o elemento base das criptomoedas. Mas também podem ter outro uso.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2025, 12h00
Imagem, conceitual, com diversos cubos translúcidos contendo códigos binários e interligados por feixes de luz.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Hackers escondem vírus em blockchains Priorizar nos meus resultados Google

Os blockchains são conjuntos de blocos de dados, armazenados simultaneamente em muitos computadores conectados à internet – e impossíveis de alterar depois de escritos. Eles funcionam como depósitos descentralizados e seguros para informações online. Por isso, os blockchains são utilizados para registrar transações com criptomoedas, como o bitcoin. Mas também se prestam a outro fim.

Um grupo de pesquisadores de segurança do Google descobriu (1) que grupos de hackers estão usando blockchains para armazenar vírus e outras ferramentas de ataque. Os blockchains estão fora do alcance das autoridades, e não podem ser apagados – o que também vale para eventuais vírus guardados neles.

Os pesquisadores também descreveram uma técnica, batizada de EtherHiding (referência à criptomoeda ethereum), que permite esconder vírus em “contratos inteligentes”: softwares legítimos, usados para transferir automaticamente criptomoedas entre duas pessoas quando uma determinada condição (como a prestação de um serviço, por exemplo) é alcançada.

Com a EtherHiding, um vírus é executado junto com o contrato. Segundo os pesquisadores, a técnica já está sendo usada por hackers norte‑coreanos.

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Fonte 1. “DPRK adopts EtherHiding: nation-state malware hiding on blockchains”.

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