Hackers roubaram chave da Microsoft
Ataque supostamente foi realizado por um grupo chinês - e deu acesso a emails de funcionários da Casa Branca
A Casa Branca confirmou que alguns funcionários do governo americano tiveram suas contas de email invadidas devido a uma falha de segurança na plataforma Outlook, da Microsoft.
A empresa disse que um grupo de hackers chineses, batizado por ela de Storm-0558, conseguiu obter uma chave criptográfica usada para autenticar os usuários na versão online do Outlook.
A Microsoft revogou (cancelou) a chave.
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