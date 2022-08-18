Headset gamer escaneia o formato das orelhas

O Inzone H9, lançado pela Sony nos EUA, vem com um aplicativo que você usa para tirar fotos dos seus ouvidos.

Essa informação é usada para calcular as reflexões das ondas sonoras quando elas batem nas orelhas, e equalizar o fone – que, graças a isso, consegue posicionar os sons dos games com muito mais precisão.

A função é baseada na tecnologia 360 Reality Audio, que já é usada pela Sony em fones para ouvir música (e gera resultados surpreendentes). O headset é compatível com PC e PlayStation 5, e custa US$ 300.

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