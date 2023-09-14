IA já consegue resolver “captchas”

Sabe quando você vai se cadastrar num site ou app e tem de resolver uma charadinha, clicando em fotos, para provar que é humano? São os captchas (“teste completamente automatizado para discernir computadores e humanos”, na sigla em inglês).

Eles são chatinhos, mas necessários. Sem essa barreira, bots assumiriam o controle e poderiam fazer coisas ruins – como publicar spam, surrupiar dados ou congestionar tudo, nos impedindo de usar os serviços online.

Mas essa defesa pode estar prestes a cair. Cientistas da Universidade da Califórnia compararam o desempenho de 1.400 voluntários e de um grupo de bots, que foram colocados para resolver captchas nos 200 sites mais acessados da internet (1).

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Resultado: as IAs conseguiram resolver 85% a 100% dos testes, dependendo do tipo. Elas se saíram bem melhor do que os humanos (que tiveram 50% a 81% de acerto).

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A saída, dizem os pesquisadores, será criar testes que sejam mais difíceis para os robôs – utilizando o sensor de movimento do celular, por exemplo.

Fonte 1. An Empirical Study & Evaluation of Modern CAPTCHAs. A Searles e outros, 2023.

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