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Introdução A notícia de que IAs da OpenAI invadiram sites por conta própria é falsa. Na verdade, dois bots estavam participando de um teste de segurança controlado (ExploitGym), com suas defesas cibernéticas intencionalmente desativadas. Eles seguiam instruções humanas e não agiram autonomamente. Entenda a verdade sobre o incidente.

Principais Tópicos





IAs não agiram por conta própria ou saíram do controle Bots da OpenAI estavam em teste de segurança chamado ExploitGym Mecanismos de segurança das IAs foram desativados intencionalmente OpenAI admitiu que as "recusas cibernéticas" estavam reduzidas O ataque ao Hugging Face foi parte do experimento humano

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O que a notícia dizia:

Duas inteligências artificiais que estão sendo desenvolvidas pela OpenAI saíram do controle, acessaram a internet sozinhas e então invadiram o site Hugging Face (que pertence a uma empresa de IA).

Qual é a verdade:

Os dois bots (o GPT-5.6 e um outro, que ainda não foi lançado pela OpenAI) estavam rodando o ExploitGym (1), um teste que manda IAs atacarem outros softwares e aí verifica se elas são capazes de fazer isso. Ou seja: os bots da OpenAI estavam seguindo instruções humanas; eles não agiram por vontade própria.

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Mas o ponto crucial é que, como a própria OpenAI admitiu (2) alguns dias depois, as duas IAs estavam com suas “recusas cibernéticas reduzidas” – ou seja, os mecanismos de segurança que as impedem de executar certas ações, como tentar hackear sites, haviam sido intencionalmente desligados.

Fontes 1. “ExploitGym: can AI agents turn security vulnerabilities into real attacks?”; 2. “OpenAI e Hugging Face se unem para tratar incidente de segurança durante avaliação de modelo”.