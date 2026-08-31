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Tecnologia

“IAs rebeldes sairam do controle e atacaram site.” Não é bem assim…

Essa notícia correu a internet, espalhando medo pelo planeta. Mas pouca gente atentou para um detalhe crucial.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 12h00
Um cubo 3D arredondado na cor verde-água com o logotipo branco do ChatGPT, que se assemelha a uma flor ou nó, em relevo na frente. O cubo está centralizado sobre um fundo verde-água, com um brilho suave na parte superior esquerda e uma sombra sutil na base.
 (Mariia Shalabaieva/Unsplash)
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“IAs rebeldes sairam do controle e atacaram site.” Não é bem assim… Priorizar nos meus resultados Google

O que a notícia dizia:
Duas inteligências artificiais que estão sendo desenvolvidas pela OpenAI saíram do controle, acessaram a internet sozinhas e então invadiram o site Hugging Face (que pertence a uma empresa de IA).

Qual é a verdade:
Os dois bots (o GPT-5.6 e um outro, que ainda não foi lançado pela OpenAI) estavam rodando o ExploitGym (1), um teste que manda IAs atacarem outros softwares e aí verifica se elas são capazes de fazer isso. Ou seja: os bots da OpenAI estavam seguindo instruções humanas; eles não agiram por vontade própria.

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Mas o ponto crucial é que, como a própria OpenAI admitiu (2) alguns dias depois, as duas IAs estavam com suas “recusas cibernéticas reduzidas” – ou seja, os mecanismos de segurança que as impedem de executar certas ações, como tentar hackear sites, haviam sido intencionalmente desligados.

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Fontes 1. “ExploitGym: can AI agents turn security vulnerabilities into real attacks?”; 2. “OpenAI e Hugging Face se unem para tratar incidente de segurança durante avaliação de modelo”.

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ChatGPT
Inteligência artificial
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