Infográfico: O que acontece na internet a cada minuto?
O comércio online movimenta US$ 1 milhão, e 208 mil pessoas estão no Zoom. Estas estatísticas estão na 8ª edição do Data Never Sleeps.
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Em 2014, havia 3 bilhões de pessoas conectadas à internet. Em 2020, 4,5 bilhões – um crescimento de 50%. Outro dado que chama a atenção neste ano é o número de trabalhadores que adotaram o home office por conta da pandemia, o que também alterou os hábitos digitais. Só nos EUA, a quantidade de pessoas trabalhando em casa saltou de 15% para 50%.
O estudo original, publicado pela Domo, pode ser conferido aqui.