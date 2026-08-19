Internet à moda antiga: 53 links para começar a surfar pela indie web

Aviso: esse conteúdo é um anexo à matéria Internet à moda antiga: conheça a indie web, onde as pessoas ainda fazem seus próprios sites, da edição 490 da Super. Vale passar por lá antes de conferir os links daqui.

A internet existe desde a década de 1960, mas só começou a ganhar a carinha que nós conhecemos hoje na década de 1990, com a invenção da web. Elas não são a mesma coisa: a web é um protocolo que une páginas que, antes, ficavam soltas e desconectadas por aí. Ela foi criada pelo físico Tim Berners-Lee entre 1989 e 1991, e é baseada em ferramentas que usamos até hoje, como o HTML, CSS e o http (ou https) que vem no início dos sites.

Em inglês, web significa algo como “teia” ou “rede”, já que a ideia é unir sites diferentes. Por isso mesmo, os links – que, vale lembrar, em inglês significam “elos” – são toda a estrutura da web, o seu esqueleto e, para alguns autores, até sua alma.

“Compartilhar links, atuando como um ponto de conexão, era o dever, a razão ou uma desculpa para estar online. Talvez você não seja especialista em nada, não seja fã de ninguém, mas pode compartilhar links com outras pessoas, e esse é um papel nobre”, diz a artista digital e pesquisadora Olia Lialina, em seu ensaio From my to me.

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Essa história é contada com mais detalhes na matéria principal. Aqui, neste anexo, reunimos alguns links para quem quer se aprofundar nos assuntos mencionados por lá.

Aviso: muitos dos conteúdos aqui linkados são em inglês, mas isso não deve te impedir de acessá-los. Hoje já existem muitas formas de tradução automática. Pelo computador, clique com o botão direito em algum lugar da página e busque pela opção “traduzir para português”, que está presente na maioria dos navegadores. A função também existe em navegadores mobile, para celulares e tablets, mas fica localizada em outros menus.

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A tradução automática não é a melhor do mundo – mas, quem sabe, em algum destes 53 links está algo que você vai amar, estudar, que vai mudar sua vida? Só explorando para saber. Boa diversão!

Sites mencionados na matéria

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Tutoriais

Wiki da Comunidade 32-bit Cafe – talvez o mais completo diretório com centenas, se não milhares, de tutoriais para tudo que pode ser necessário para ter o seu próprio site, inclusive muitas dicas de design e arte. Dica: no Windows, use Ctrl+F para pesquisar o termo específico que você procura na página.

Começando na indie web – há um montão de habilidades que podem ser desenvolvidas conforme você monta o seu site. No começo, isso pode parecer desorientante. Nesse compilado feito pelo site MelonLand (que será mencionado muitas vezes nessa lista!), você encontra um índice de recursos que vão desde o nível mais básico até as habilidades avançadas. São menos opções do que a Wiki do 32-bit Cafe, mas elas são mais selecionadas. Experimente também o formato book , que permite exibir as abas dos outros sites linkados de uma vez só, sem abrir novas abas continuamente.

Neocities – além de hospedar sites, a plataforma também tem tutoriais simples e interativos de HTML e CSS para aprender os comandos básicos para programar seu próprio site. É fácil mesmo, parece um joguinho.

Para saber mais

Site do movimento IndieWeb – o site funciona como uma wiki: um fórum em que dá para pular de página em página para encontrar respostas e discussões sobre temas relacionados ao movimento.

Chat do IndieWeb – um recurso ao vivo para tirar dúvidas. Os chats são em inglês e podem ser acessados pela web, pelo Slack e pelo Discord. Aspas ana

Lista de manifestos da indie web – o compilado feito pelo Daniel, mais conhecido como Melon King, reúne dezenas de manifestos pela web. Inspiração garantida.

Sites inspiradores

CSS Zen Garden – um projeto iniciado em 2003 que desafia qualquer pessoa a usar CSS para criar sua versão de um site com base no mesmíssimo código HTML. É um jeito legal de ver como o CSS vai muito além de uma “roupinha” para o site e pode mudar a vibe completamente. Dica: navegue pela página que reúne todos os designs (são mais de 200).

The Vinizone – o site do brasileiro Vinicius Garcia já foi linkado lá em cima mas merece uma menção honrosa pelo conteúdo que tem tudo a ver com a Super . Talvez, até, você já o conheça pelo Bolsodex , que traduziu o nome dos Pokémons para português e produziu pérolas como a tradução de psyduck para psicopato . Explore por sua conta, mas não deixe de conferir o Portal dos CD-ROMs , que arquiva jogos antigos de CD-ROMs, o “tradutor” de nomes brasileiros e coreanos . Aliás, o texto que iniciou toda a pauta sobre a indie web foi uma longa exploraçaõ estatística e engraçadinha sobre o tamanho padrão das risadas “kkkk” na internet . Vale a leitura.

Duda Eletrohits – um site em português para todos os que morrem de nostalgia da época do Summer Eletrohits e do Free Step. Mas tem muita coisa escondida nesse site – até um simulador de DVD para ver detalhados reviews de novelas . Ele é todo interativo e diferentão.

Cameron’s World – talvez o site mais caótico dessa lista. O Cameron’s World é um projeto de colagem digital que reúne a versão arquivada de centenas de sites que existiram no falecido GeoCities – que fechou em 2009, levando embora 38 milhões de sites. Para encontrar alguns deles, basta sair clicando nos gifs animados. Mas vá avisado: há sites de todos os tipos, e alguns podem ter conteúdo sensível.

Caramel Fevers – esse site lindo, descoberto pelas empolgadas designers Caroline Aranha e Cristielle Luise, foi o queridinho da equipe por alguns dias. Ele é um ótimo exemplo das incontáveis possibilidades da web – quase esquecidas em tempos da estética pasteurizada dos feeds das big techs. Não tem como explicar, só navegando para entender.

Oopsie Doodle – outro favorito das designers, esse site reúne vários tipos de recursos visuais em uma estética bem própria dos anos 2000. A dona também o usa como um repositório de seus projetos de design e de crochê. É uma graça.

Korenara – Essa é outra indicação da Cristielle: o site tem um diário, playlists, um chat ao vivo público, e muitas coisas clicáveis inusitadas. Deu para perceber que nossas designers curtem os sites mais malucos?

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Diretórios de sites

Ideias e recursos para o seu site

Blog Carnivals – um Carnival é como uma gincana temática: você se une a um grupo de pessoas que gostam de escrever sobre os mesmos temas, como matemática , escrita de ficção ou filmes . Periodicamente, alguém agirá como um anfitrião, escolhendo um tópico para que todos escrevam e debatam sobre isso. Não é obrigatório participar, mas pode ser um jeito legal de se inspirar.

GifCities – uma iniciativa sem fins lucrativos do projeto Internet Archive que permite pesquisar gifs arquivados dos sites do antigo Geocities. Vintage de verdade.

Animated Images – mais de 149 mil gifs animados separados por categoria, todos gratuitos e de uso livre. Só.

MoMG: GiF GALLeRY – um site feito pelo Melon King para encontrar e copiar gifs. Mas com a navegação oposta ao do Animated Images e do GifCities: em vez de selecionar por categoria, é preciso encontrar portas nas páginas e passar de quarto em quarto, cada um com um tema. Para quem não sabe inglês ou está cansado de palavras, é uma alternativa caótica a ser experienciada.

TextureTown – uma biblioteca de 3.800 texturas gratuitas para serem baixadas. É a cura do minimalismo passando pelo seu site.

Ensaios

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