Dizer “já volto” antes de sair de casa parece algo simples, mas, para a Volvo, a frase também carrega peso – é a promessa de um retorno seguro para quem espera a gente. E é pensando na proteção das pessoas, dentro e fora dos carros, que a marca trabalha incansavelmente para elevar os padrões de segurança da indústria e desenvolver novas soluções a cada lançamento. Para entender como esse compromisso foi construído, é preciso voltar algumas décadas no tempo.

Em 1959, o engenheiro Nils Bohlin apresentou o cinto de segurança de três pontos desenvolvido pela Volvo. Em 13 de agosto daquele ano, um Volvo PV544 tornou-se o primeiro automóvel entregue com a tecnologia instalada de série. Até então, os cintos prendiam os ocupantes apenas pela cintura e ofereciam uma proteção mais limitada em colisões.

Logo de início, a montadora liberou a patente a outras fabricantes, para que elas o utilizassem sem se preocupar com possíveis reivindicações.

Em 2002, a Volvo divulgou um estudo que estimava que o cinto criado por Bohlin havia salvo mais de um milhão de vidas. Nos Estados Unidos, a National Highway Traffic Safety estima que a tecnologia previne anualmente cerca de 100 mil pessoas que se lesionaram em acidentes automobilísticos.

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A tecnologia chegou a ser considerada, em 1985, pelo Departamento de Patentes da Alemanha, como uma das oito invenções mais importantes em um século de existência – que tal para um cinto?

Um compromisso fundador

“Os carros são conduzidos por pessoas. Por isso, o princípio que orienta tudo o que fazemos na Volvo é, e deve continuar sendo, a segurança.” A afirmação, feita por um dos fundadores da marca em 1927, continua orientando a Volvo quase um século depois.

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A segurança como um compromisso sempre fez parte da história da Volvo – e segue fazendo de diversas maneiras. É o que atesta o caso de Fábio Hatys.

Em 2006, ele e sua esposa estavam pegando a estrada a trabalho, quando um caminhão veio em direção ao seu carro na época: um Volvo XC90. Os dois veículos colidiram e ambos capotaram algumas vezes. “Quando a gente saiu, demorou alguns minutos, mas entendemos que estávamos ilesos da situação”, conta.

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A experiência marcou sua relação com a fabricante. Desde então, ele mantém uma relação de fidelidade com a marca, e explica: “por que vou ter outros carros, uma vez que fiz o teste na realidade com relação a um acidente?”. E até hoje fala de sua felicidade por ter carro em que se sente protegido com a sua família. “É a marca que me fez voltar para casa com os meus filhos”, finaliza Fábio.

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Nova revolução; velho conhecido

A evolução não parou no cinto de três pontos. Em 1994, o Volvo 850 foi o primeiro modelo a utilizar o Airbag lateral. Já em 2003, a marca passou a aplicar em larga escala o Blind Spot Information System (BLIS), seu sistema de monitoramento de ponto cego. Confira alguns marcos da Volvo na evolução da segurança automotiva, no gráfico abaixo!

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Mais recentemente, em 2023, a Volvo introduziu o Driver Understanding System: um sistema próprio que usa câmeras infravermelhas para monitorar os níveis de atenção e concentração do motorista. Caso identifique sinais de sonolência, distração ou comportamento comprometido, pode acionar uma série de respostas, que vão de avisos sonoros à paralisação total do veículo, acionando o pisca alerta.



Ao mesmo tempo, a marca continuou evoluindo em design, tecnologia, eletrificação e sustentabilidade, atributos que convivem com a segurança como parte central de sua identidade. A fabricante passou a produzir e comercializar carros elétricos, pensando na sustentabilidade e assumindo um compromisso com outro tipo de segurança – a do planeta.

Agora, volta a revolucionar por meio de um velho conhecido. O novo cinto de segurança multiadaptativo, que será lançado junto ao Volvo EX60, faz uso de sensores e aproveita dados em tempo real para personalizar a proteção dos passageiros.

Em um acidente grave, por exemplo, um ocupante maior recebe uma carga de cinto (o quanto ele absorve e distribui o impacto) mais alta, ajudando a reduzir o risco de ferimentos na cabeça. Por outro lado, um ocupante menor, em um acidente mais leve, receberá uma configuração de carga mais baixa, com intuito de reduzir a chance de fraturar as costelas.

A tecnologia, reconhecida pela TIME como uma das melhores invenções de 2025, é mais um compromisso que a Volvo faz para não deixar o “já volto” em aberto. Para cumprir a promessa com segurança, como sempre fez.

Os marcos da Volvo na evolução da segurança automotiva

