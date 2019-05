Passar horas e horas jogando na frente do computador pode fazer mal à saúde. Mas alguns minutinhos por dia jogando o game certo talvez possa ajudar pessoas com diabetes e obesidade. Pesquisadores da Universidade Drexel, nos EUA, desenvolveram um jogo com o objetivo de controlar o impulso por doces. E deu certo.

O estudo foi publicado no Journal of Behavioral Medicine. Os cientistas criaram e testaram o Diet DASH, um jogo cognitivo que pretende atingir e fortalecer a parte do cérebro responsável por inibir impulsos. Esse treino cerebral resultou na diminuição da vontade de comer açúcar — e consequente perda de peso e melhora na dieta dos participantes.

109 pessoas participaram da pesquisa, todas elas com sobrepeso e apaixonadas por doce. Antes de serem apresentadas ao jogo, elas assistiram a uma palestra sobre os malefícios do açúcar em excesso e como evitá-lo. Depois da aula sobre como comer bem, os participantes jogaram o Diet DASH durante alguns minutos por dia ao longo de seis semanas. Depois dessa primeira etapa, eles voltaram a jogar, mas menos: apenas uma vez por semana durante 15 dias.

O cenário do game é o seguinte: os jogadores estão em um supermercado com um carrinho de compras. Várias comidas aparecem na tela e eles devem agir o mais rápido possível para escolher o alimento certo (saudável) e rejeitar o errado (doce).

Os cientistas personalizaram o game para cada jogador, levando em conta doces favoritos dele. Além disso, ajustaram a dificuldade conforme o desempenho e a capacidade do jogador em resistir aos doces.

A metade dos participantes mais viciada em doces obteve um resultado melhor. Eles chegaram a perder 3% do peso ao longo do estudo. Em um adulto que pesa 80 quilos, essa porcentagem significa uma perda de 2,4 quilos em oito semanas.

Os jogadores disseram que o treinamento diário era muito satisfatório. O jogo se tornou parte da rotina e eles desejariam continuar o treinamento se estivesse disponível.

Mas, por enquanto, o Diet DASH ainda não está aberto ao público. A universidade está recrutando homens para participar de uma versão mais avançada do jogo. Infelizmente, é preciso morar nos EUA, onde o estudo está sendo conduzido.