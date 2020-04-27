Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Tecnologia

Messenger Rooms: como vai funcionar a nova plataforma de chamadas do Facebook?

O Rooms é a aposta da empresa para competir com serviços como Zoom e Houseparty, que se popularizaram com a quarentena. Veja como ele será.

Por Rafael Battaglia 27 abr 2020, 19h52 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h24
Messenger Rooms: como funciona a nova plataforma de chamadas do Facebook?
 (Facebook/Divulgação)
Continua após publicidade
Messenger Rooms: como vai funcionar a nova plataforma de chamadas do Facebook? Priorizar nos meus resultados Google

Houve um tempo em que quase todas as videoconferências aconteciam em um só lugar: o Skype. A plataforma, que pertence à Microsoft, ainda funciona normalmente, mas hoje, a concorrência é grande: Google Hangouts (ou o Meet), Zoom, Houseparty e, agora, o Messenger Rooms, o novo serviço de chamadas de vídeo do Facebook.

A ferramenta foi anunciada na última sexta (24) pelo presidente do Facebook, Mark Zuckerberg. De acordo com as informações divulgadas, o Rooms será capaz de criar “salas” virtuais para até 50 pessoas, que poderão conversar por tempo ilimitado.

Em entrevista ao site The Verge, Zuckerberg disse que a novidade é fruto dos esforços da empresa para focar em conversas privadas. “Nós estamos deslocando mais recursos da companhia para a comunicação privada e para plataformas desse tipo, ao invés de apostar apenas no modelo tradicional de rede social.” Segundo ele, Facebook e Instagram ganharão ferramentas que possibilitem o usuário encontrar grupos menores para “conexões mais íntimas”.

O Rooms deve estar disponível nas próximas semanas. É um momento oportuno – afinal, por motivos de quarentena, nunca se falou tanto por vídeo na internet: o WhatsApp e o Messenger, ambos do Facebook, têm somado 700 milhões de ligações por dia nas últimas semanas, seja por motivos acadêmicos, corporativos ou simplesmente para rever os colegas de happy hour.

Siga

É por isso que, além do Rooms, o Facebook anunciou outras mudanças em suas plataformas. O WhatsApp, agora, vai permitir até oito pessoas em seus grupos de videoconferência – antes, o limite era quatro. No Instagram, é possível assistir a lives pelo computador (um recurso antes restrito apenas ao aplicativo). Até o Facebook Gaming vai receber atualizações para transmitir vídeos de streaming.

Continua após a publicidade

De olho na concorrência

O Rooms chega com uma difícil tarefa: desbancar outros serviços que se popularizaram recentemente. O maior deles é o Zoom, uma plataforma que, no início, era voltada para reuniões virtuais de trabalho. Com recursos interessantes, como a possibilidade de gravar as chamadas e trocar a imagem de fundo da tela, o Zoom saltou de 10 milhões de usuários para mais de 300 milhões graças à quarentena. Na Bolsa de Valores de Nova York, o valor de mercado da empresa chegou a US$ 47 bilhões.

Continua após a publicidade

Outro app é o Houseparty, criado em 2019 e que, hoje, pertence à Epic Games, responsável pelo jogo-fenômeno Fortnite. A premissa da plataforma é oferecer reuniões descontraídas – “house party”, em inglês, quer dizer “festa em casa”. Dentro do aplicativo, é possível se juntar à qualquer sala que esteja aberta e ativar alguns jogos em grupo.

Os dois serviços, no entanto, se envolveram em polêmicas recentes de vazamento de dados. Dentre os problemas do Zoom, estavam a falta de criptografia nas mensagens, o envio de dados sem permissão de usuários de iOS ao Facebook e o hackeamento de 500 mil contas. No caso do Houseparty, alguns usuários reclamaram que suas informações vazaram, mas o caso não foi comprovado.

Como o Rooms vai funcionar

Continua após a publicidade

A nova ferramenta do Facebook vai funcionar dentro do Messenger. Será possível criar uma sala, convidar pessoas ou mesmo entrar em um grupo já existente. Para garantir a privacidade, o administrador da conversa poderá fechar a sala (impedindo que outras pessoas entrem) ou simplesmente tirar alguém.

Também será possível reportar comportamentos inadequados. E vale dizer: não será necessário possuir conta no Facebook para participar de uma chamada – basta ter o link de convite para uma conversa.

O Rooms vai pegar algumas funcionalidades emprestadas do Zoom, como editar o fundo de tela das conversas – é como se, atrás de você, estivesse uma tela de chroma key. Mas será diferente em alguns aspectos: o Rooms será gratuito, e as conversas não terão limite de tempo. No Zoom, a versão gratuita permite que as chamadas durem 40 minutos. O serviço do Facebook, contudo, não terá a função de gravar as conversas.

Continua após a publicidade

Mais para frente, a ideia é criar “rooms” (“salas”, em inglês) em outros serviços, como Instagram e WhatsApp, além de incluir no Dating, ferramenta de namoro do Facebook, a função de iniciar uma chamada de vídeo com o seu “match”.

Segundo Zuckerberg, a maior preocupação do Rooms será com a segurança dos usuários, uma vez que seus concorrentes enfrentaram problemas relacionados a isso – sem contar as polêmicas de vazamento de informação que o próprio Facebook se envolveu nos últimos anos.

Continua após a publicidade

Mas há um problema: o Rooms não possuirá criptografia de ponta-a-ponta, uma tecnologia que reforça a segurança das mensagens, já que os conteúdos só podem ser desbloqueados pelos seus remetentes e destinatários. No WhatsApp, por exemplo, é assim que funciona o tráfego de informações. Apesar disso, o Facebook disse que não irá ouvir ou ver o que acontecerá em suas “salas”.

Publicidade
TAGS:
celular
Facebook
Internet
Quarentena
Tecnologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).