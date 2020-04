Quarentena: 7 jogos online para reunir os amigos e se distrair

Um dos desafios para quem está em casa nessa quarentena é arranjar algo para passar o tempo – e, de vez em quando, ficar longe das notícias sobre a Covid-19.

Entre Netflix, lives e Big Brother, tem gente que se distrai como pode: fazendo cursos online, ouvindo musicais da Broadway e até recriando obras de arte no Facebook.

O objetivo dessa lista é simples: reunir os amigos que costumavam se encontrar no happy hour da semana (ou na festa de sábado, ou no churrasco de domingo…) e jogar – com cada um na sua casa, claro.

Há jogos para todos os gostos: casuais, mais hardcore, no celular e até na Wikipédia. Basta criar uma chamada (no Skype, Hangouts, Zoom, etc.) e escolher.

Among Us

Android, iOS, PC (Steam)

Among Us é um divertido game em que os jogadores precisam descobrir quem é o assassino entre eles – e realizar uma votação para eliminá-lo. Bom para passar o tempo com os amigos, especialmente para quem gosta de blefar.

For The King

PS4, XBox One, Switch, PC ( Steam

For The King é um simpático RPG, com liberdade de exploração e aprimoramento dos personagens ao longo do jogo. Num mundo medieval (e com elementos mágicos), você escolhe a aventura que quer seguir, e pode chamar até três amigos para compor a equipe do modo cooperativo. Outro motivo para ter entrado na lista: está de graça na loja da Steam até 30/4.

O jogo da Wikipédia

Que atire a primeira regra quem nunca perdeu uns bons minutos navegando pelos inúmeros verbetes da Wikipédia. Pois bem: criaram um jogo sobre isso.

A premissa é fantástica. A plataforma gera um link para duas páginas aleatórias da plataforma (que podem ser obtidas clicando em “random articles” neste link): uma delas é a linha de partida; a outra, de chegada. O objetivo é chegar de uma página a outra apenas clicando nos hiperlinks que forem aparecendo conforme você navega. Vence quem concluir o “percurso” em menos etapas.

Parece simples, mas é mais difícil do que parece, e demanda estratégia para encontrar o caminho mais lógico. Algumas regras: é proibido digitar na aba de pesquisa da Wikipédia, ou usar qualquer menu ou botão que não sejam os hiperlinks dos textos; não pode usar as setas de “voltar” e “avançar” do seu navegador, nem clicar em artigos de datas (como “1984”), por serem considerados textos muito abrangentes. Em caso de empate, o critério é o tempo: quem alcançou à página de chegada primeiro leva.

A contagem de artigos pode ser feita pelo número de abas abertas, e as regras completas estão aqui, em inglês. Para quem achou complicado, existem outras versões e sites que facilitam o jogo, como o The Wiki Game, uma plataforma que gera as páginas automaticamente e ajuda a criar os grupos de competidores. Os anos de navegação na enciclopédia, enfim, valeram a pena.

Board Game Arena

Android, iOS, Playstation, Wii U, XBox One, Site

Para quem é fã de jogos de tabuleiro, a dica é essa plataforma, que emula board games famosos, como 7 Wonders, Carcassonne (foto), Puerto Rico e até xadrez. Dá para criar uma partida ou, se estiver com menos pessoas, se juntar a outro grupo que já está se divertindo.

Gartic

Android, iOS, Site

Fã de jogos de adivinha, como Imagem & Ação? Em Gartic, o objetivo é acertar o que o outro jogador está desenhando. O lugar ideal para testar sua criatividade – e cornetar quem é ruim de traço.

Stopots

Android, iOS, Site

Um clássico da jogatina online. O Stopots é a versão virtual do Stop – que, na verdade, possui vários nomes, como Adedonha, Salada de Frutas ou “Nome-Lugar-Objeto”.

A premissa é simples, igual à versão jogada com papel e caneta: a letra de cada rodada é sorteada, e ganha quem encontrar palavras que comecem com ela para cada categoria, que são definidas antes do jogo começar. Ótimo para dar boas risadas – e discutir com a galera se, afinal, “gelo” é cor.

Os jogos do Houseparty

Android, iOS, Site

O Houseparty é uma rede social com uma premissa simples: promover, pela internet, uma “festa em casa” (“houseparty”, em inglês). O sistema é intuitivo e divertido de usar, mas chegou ao Brasil com uma reputação infame. No começo de abril, alguns usuários disseram que foram hackeados e tiveram seus dados vazados.

Com isso, muita gente chegou a desinstalar o app. Mas não é preciso fazer isso. A Epic Games, dona do Houseparty (e também do Fortnite), disse não ter encontrado indícios de vazamento, e que todas as contas estavam seguras. Além disso, especialistas ouvidos pela Folha de S. Paulo afirmaram que as permissões que o aplicativo pede para os usuários estão dentro do aceitável.

No aplicativo, é possível ativar jogos dentro das chamadas, como quizzes e o ótimo Chips & Guac, um jogo de cartas que lembra bastante um conhecido dos entusiastas de games online, o Cards Against Humanity.