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Sociedade, Tecnologia

Minerar bitcoin já não é rentável

Aumento na dificuldade do processo matemático já inviabilizou a prática. Entenda por que.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Imagem, em fundo azul royal, de uma pequena porção de terra, junto com uma moeda e uma pá. Representando o conceito de garimpar bitcoins.
 (Midjourney/Superinteressante)
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Para minerar bitcoin, você coloca o seu computador para resolver uma série de cálculos; ao obter a resposta, ganha de prêmio uma fração da criptomoeda. Mas o Bitcoin foi projetado para que esse processo fique matematicamente cada vez mais difícil (o que limita a sua quantidade).

Minerar Bitcoin em casa, com um PC, já se tornou inviável faz tempo: você acaba gastando mais dinheiro, na sua conta de eletricidade, do que recebe na forma de cripto. A novidade é que, agora, não está valendo a pena nem para os mineradores profissionais (eles usam chips especializados em Bitcoin, que são mais velozes e consomem menos energia).

Um levantamento feito pela corretora europeia CoinShares calculou que, dependendo do país, já é preciso gastar de US$ 137 mil a US$ 200 mil em eletricidade para obter 1 Bitcoin – que, quando este texto foi escrito, estava valendo US$ 105 mil.

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