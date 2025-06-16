Minerar bitcoin já não é rentável

Para minerar bitcoin, você coloca o seu computador para resolver uma série de cálculos; ao obter a resposta, ganha de prêmio uma fração da criptomoeda. Mas o Bitcoin foi projetado para que esse processo fique matematicamente cada vez mais difícil (o que limita a sua quantidade).

Minerar Bitcoin em casa, com um PC, já se tornou inviável faz tempo: você acaba gastando mais dinheiro, na sua conta de eletricidade, do que recebe na forma de cripto. A novidade é que, agora, não está valendo a pena nem para os mineradores profissionais (eles usam chips especializados em Bitcoin, que são mais velozes e consomem menos energia).

Um levantamento feito pela corretora europeia CoinShares calculou que, dependendo do país, já é preciso gastar de US$ 137 mil a US$ 200 mil em eletricidade para obter 1 Bitcoin – que, quando este texto foi escrito, estava valendo US$ 105 mil.

Continua após a publicidade