O celular desdobrável

Os primeiros celulares dobráveis, como o Galaxy Fold e o Moto Razr, não conquistaram o mercado. É que, além de caros, eles não apresentam grandes vantagens práticas (quando estão abertos, ficam do tamanho de um smartphone comum). O protótipo da TCL é diferente. Quando ele é desdobrado, sua tela cresce para espantosas 10 polegadas, o tamanho de um iPad.

Dá para ver vídeos, ler livros e revistas e navegar na internet usando a tela inteira, ou usar dois apps ao mesmo tempo, um em cada lado (você pode consultar a agenda enquanto escreve um email, por exemplo). O único porém é que, quando o smartphone está fechado, ele fica mais grosso do que um celular comum – parece uma carteira de couro.

Continua após a publicidade

O smartphone roda o sistema operacional Android, e sua tela tem resolução total de 3K (3.000 x 2.000 pixels). A data de lançamento ainda não foi definida.