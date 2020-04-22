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Tecnologia

O celular desdobrável

Protótipo da chinesa TCL tem dois eixos dobráveis; quando está aberto, se transforma em um tablet do tamanho do iPad.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 abr 2020, 10h01 | Atualizado em 24 abr 2020, 14h38
SI_415_Tech_TCL_celular
 (TCL/Montagem sobre reprodução)
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O celular desdobrável Priorizar nos meus resultados Google

Os primeiros celulares dobráveis, como o Galaxy Fold e o Moto Razr, não conquistaram o mercado. É que, além de caros, eles não apresentam grandes vantagens práticas (quando estão abertos, ficam do tamanho de um smartphone comum). O protótipo da TCL é diferente. Quando ele é desdobrado, sua tela cresce para espantosas 10 polegadas, o tamanho de um iPad.

Dá para ver vídeos, ler livros e revistas e navegar na internet usando a tela inteira, ou usar dois apps ao mesmo tempo, um em cada lado (você pode consultar a agenda enquanto escreve um email, por exemplo). O único porém é que, quando o smartphone está fechado, ele fica mais grosso do que um celular comum – parece uma carteira de couro.

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O smartphone roda o sistema operacional Android, e sua  tela tem resolução total de 3K (3.000 x 2.000 pixels). A data de lançamento ainda não foi definida.

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