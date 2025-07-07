Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Tecnologia

O computador biológico

Ele usa neurônios humanos – e promete rodar algoritmos de IA gastando muito menos energia que os modelos tradicionais.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2025, 12h00 | Atualizado em 7 jul 2025, 15h34
Imagem, em fundo creme, de um computador, com tela preta e formato de prisma.
 (Cortical Labs/Reprodução)
Continua após publicidade
O computador biológico Priorizar nos meus resultados Google

O cérebro humano é a máquina mais complexa do Universo: contém 86 bilhões de neurônios, que podem formar 100 trilhões de conexões diferentes. Mas gasta pouquíssima energia, meros 20 watts (o equivalente a uma lâmpada).

O computador CL1, criado pela startup australiana Cortical Labs, tenta reproduzir esse milagre de engenharia da natureza: usa neurônios para rodar algoritmos digitais.

A Cortical Labs foi fundada por cientistas da Universidade Monash, em Melbourne, que em 2022 ganharam fama internacional após ensinar neurônios humanos (1) a jogar Pong, um game criado pela Atari em 1972.

Imagem, em fundo salmão, de um computador, com tela preta e formato de prisma.
(Cortical Labs/Montagem sobre reprodução)
Continua após a publicidade

Segundo a empresa, o CL1 pode ser usado de duas formas: em pesquisas científicas sobre o comportamento e as reações dos neurônios, ou para rodar algoritmos de inteligência artificial. Ele será lançado no segundo semestre, por US$ 35 mil.

Siga

Vem de fábrica com a primeira “carga” de neurônios, que dura cerca de seis meses (depois eles morrem, e é preciso comprar mais). A Cortical também irá oferecer um serviço de nuvem – permitindo que cientistas acessem o CL1 pela internet, sem precisar comprar uma unidade dele.

Continua após a publicidade

Fonte (1) ”In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world”, B Kagan e outros, 2022.

Continua após a publicidade

Publicidade
TAGS:
ChatGPT
Inteligência artificial
neurônio
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).