O gravador de discos de vinil

Com o PO-80 Record Factory, da marca sueca Teenage Engineering, dá para fazer os próprios discos em casa.

Basta conectar o celular ao aparelho, tocar o áudio desejado, e ele esculpe os sulcos em compactos de 12 cm – que, depois, você pode ouvir em qualquer toca-discos.

O gadget é uma versão doméstica, e bem divertida, das máquinas de corte usadas nas fábricas de LPs. Custa US$ 149, e vem com seis disquinhos virgens (se você quiser mais, cada um sai por US$ 2).

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