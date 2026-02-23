O retorno do Virtual Boy

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Introdução O Virtual Boy, fracasso da Nintendo dos anos 90, ressurge como acessório para Switch e Switch 2. Com gráficos 3D monocromáticos vermelhos, agora por US$100 (ou US$25 em papelão), ele permite reviver 14 títulos clássicos como Tetris e Mario Tennis.

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O controverso Virtual Boy, fracasso de vendas da Nintendo nos anos 90, está de volta. Ele retorna como um acessório para os consoles Switch e Switch 2. Duas versões disponíveis: uma de US$100 e outra de papelão por US$25. Permite jogar 14 títulos clássicos, como Tetris e Mario Tennis, com assinatura Switch Online. Vendas exclusivas para os mercados dos EUA e Canadá.

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Na década de 1990, a indústria de games ficou obcecada com a realidade virtual (RV). Só que o hardware da época não tinha, nem de longe, a capacidade de processamento necessária para isso. Depois de anunciar seu capacete de RV e enrolar por alguns anos, em 1994 a Sega desistiu de lançar o produto – a desculpa da empresa, hilária, foi que o Sega VR era “realista demais”.

Mas a Nintendo foi adiante. Em julho de 1995, colocou no mercado o Virtual Boy, um console totalmente dedicado à realidade virtual. Ele tinha gráficos tridimensionais, o que chamava a atenção – mas eram monocromáticos, na cor vermelha. Não emplacou. A Nintendo vendeu apenas 770 mil unidades do console antes de descontinuá-lo, em 1996.

Agora, o Virtual Boy está sendo relançado na forma de um acessório, de US$ 100, para os consoles Switch e Switch 2. Também haverá uma versão mais barata, de papelão, que irá custar US$ 25.

Em ambos os casos, o funcionamento é o mesmo: basta acoplar o dispositivo ao Switch e soltar os joy-cons para jogar 14 títulos do Virtual Boy, incluindo Tetris e Mario Tennis (é necessário assinar o serviço Switch Online). Segundo a Nintendo, o acessório só será vendido nos EUA e no Canadá.

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