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Tecnologia

O robô dentista

Segundo seus criadores, o robô Perceptive é capaz de tratar cáries e fazer restaurações mais rápido e com mais precisão do que um dentista humano.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 mar 2025, 10h00
Imagem, em fundo laranja, de um robô dentista.
 (Perceptive/Reprodução)
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A startup americana Perceptive, que desenvolveu o robô, diz que ele já completou com sucesso o primeiro tratamento de restauração dentária em um voluntário humano.

Agora, a máquina irá passar por testes clínicos e será submetida à aprovação da Food and Drug Administration (FDA), a Anvisa dos EUA. Se obtiver sucesso, chegará aos consultórios nos próximos anos.

O sistema usa um scanner especial, também criado pela Perceptive, que emprega tomografia de coerência óptica (OCT) para localizar cáries e outras lesões nos dentes. Essas informações são transmitidas para o robô, que detecta os movimentos da cabeça do paciente e se ajusta a eles em tempo real.

Infográfico, em fundo laranja, do funcionamento de um robô dentista.
(Perceptive/Montagem sobre reprodução)
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Segundo a empresa, isso permite fazer obturações com segurança e alta precisão (margem de erro inferior a 0,05 milímetro). O processo é acompanhado por um operador humano, que fica pressionando um pedal – se ele soltar, o robô para imediatamente.

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Como o robô faz movimentos em todas as direções (algo que a mão humana não consegue), o tempo de tratamento fica menor. A Perceptive diz que é possível instalar uma coroa, por exemplo, em apenas 15 minutos (contra duas sessões, de uma hora cada, com um dentista humano).

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