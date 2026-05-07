O Santo Graal das baterias?
Ela guarda o dobro da energia, recarrega extremamente rápido e suporta muito mais ciclos de uso que as baterias atuais. Será?
A startup finlandesa Donut Lab diz ter alcançado um feito tecnológico que as grandes fabricantes de baterias perseguem há anos: criou a primeira bateria recarregável 100% sólida (solid state), ou seja, que não contém um eletrólito líquido (como as baterias atuais).
Isso a torna mais segura – ela não pega fogo nem explode se for perfurada –, e também aumenta muito sua densidade energética: segundo a empresa, a nova bateria armazena 400 watts-hora de eletricidade a cada quilo de peso, o dobro dos modelos atuais.
Ela supostamente carrega muito mais rápido, e suporta muito mais ciclos de carga e descarga, do que as baterias atuais [veja gráficos acima]. Para completar, a superbateria não é feita de lítio; a Donut não revela a composição, mas diz que ela não utiliza metais preciosos nem “terras raras”.
Parece bom demais para ser verdade? Talvez, e a Donut tem sido encarada com ceticismo. Para tentar superar isso, ela submeteu sua bateria a testes independentes no VTT Technical Research Centre, instituto de pesquisas do governo da Finlândia – e vem publicando, aos poucos, resultados (1) que confirmam as promessas. A nova bateria já começou a ser usada em um produto: a moto elétrica Verge, também finlandesa.
Fonte 1. ver documentos em idonutbelieve.com