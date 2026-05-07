O Santo Graal das baterias?

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Introdução Startup finlandesa Donut Lab anuncia ter criado a 1ª bateria 100% sólida recarregável. Mais segura, dobra a densidade energética atual, carrega mais rápido e não usa lítio ou metais raros. Testes independentes confirmam promessas e ela já equipa uma moto elétrica.

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Bateria 100% sólida: Não utiliza eletrólito líquido, sendo mais segura (não pega fogo/explode). Alta densidade energética: Armazena 400 Wh/kg, o dobro dos modelos atuais. Performance superior: Carga muito mais rápida e suporta mais ciclos de carga/descarga. Composição inovadora: Não usa lítio, metais preciosos ou terras raras. Validação e aplicação: Testada por instituto do governo finlandês e já empregada na moto elétrica Verge.

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A startup finlandesa Donut Lab diz ter alcançado um feito tecnológico que as grandes fabricantes de baterias perseguem há anos: criou a primeira bateria recarregável 100% sólida (solid state), ou seja, que não contém um eletrólito líquido (como as baterias atuais).

Isso a torna mais segura – ela não pega fogo nem explode se for perfurada –, e também aumenta muito sua densidade energética: segundo a empresa, a nova bateria armazena 400 watts-hora de eletricidade a cada quilo de peso, o dobro dos modelos atuais.

Ela supostamente carrega muito mais rápido, e suporta muito mais ciclos de carga e descarga, do que as baterias atuais [veja gráficos acima]. Para completar, a superbateria não é feita de lítio; a Donut não revela a composição, mas diz que ela não utiliza metais preciosos nem “terras raras”.

Parece bom demais para ser verdade? Talvez, e a Donut tem sido encarada com ceticismo. Para tentar superar isso, ela submeteu sua bateria a testes independentes no VTT Technical Research Centre, instituto de pesquisas do governo da Finlândia – e vem publicando, aos poucos, resultados (1) que confirmam as promessas. A nova bateria já começou a ser usada em um produto: a moto elétrica Verge, também finlandesa.

Fonte 1. ver documentos em idonutbelieve.com