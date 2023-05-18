O toca-discos de vinil que funciona na vertical

O Black Wheel, da marca holandesa Miniot, parece desafiar a física: onde estão seu braço e agulha, e como conseguem tocar em pé?

Eles ficam ocultos, atrás do disco de vinil, e são do tipo linear: o movimento do braço, que tem apenas 5 cm, é controlado por um motor elétrico (o sistema também mantém a agulha pressionada contra o disco).



O resultado visual é muito bonito – e o Miniot vem um com LP transparente, para que você veja seus segredos. O aparelho (que deve ser conectado a um amplificador e caixas de som) custa 3.799 euros.

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