Óculos inteligentes – e educados
Os Even Realities G2 oferecem todos os principais recursos dos modelos mais avançados, com uma diferença: não têm câmeras.
Os óculos inteligentes com tela embutida podem transformar profundamente a sociedade, mais até do que o smartphone. Eles mostram informações relevantes sobre o que você está vendo e as conversas que está tendo – se um colega citar um termo técnico durante uma reunião, os óculos podem exibir o significado daquilo em tempo real. Quando você viaja para outro país, eles traduzem e legendam o que as outras pessoas estão dizendo. E eles têm mais um monte de outras utilidades.
Mas também um problema: as câmeras embutidas, que podem (e vão) acabar invadindo a privacidade das outras pessoas. Os óculos G2, da marca chinesa Even Realities, propõem uma solução interessante: não têm câmera. Não tiram fotos nem filmam.
Porém, oferecem todos os demais recursos dos smart glasses mais avançados, como navegação por GPS, tradução e legendagem em tempo real de 33 idiomas, teleprompter (exibem texto para você ler em apresentações), AI summary (resumem o que foi dito em reuniões) e AI cues (prometem mostrar informações úteis durante conversas). E pesam só 36 gramas – metade dos óculos Meta Ray-Ban Display, o principal concorrente. Já estão à venda nos EUA, por US$ 599.