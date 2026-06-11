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Tecnologia

Óculos inteligentes – e educados

Os Even Realities G2 oferecem todos os principais recursos dos modelos mais avançados, com uma diferença: não têm câmeras.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 14h00
Óculos de sol inteligentes pretos com lentes redondas e hastes finas, exibindo um design moderno e minimalista em fundo cinza claro.
 (Divulgação/Reprodução)
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Os óculos inteligentes com tela embutida podem transformar profundamente a sociedade, mais até do que o smartphone. Eles mostram informações relevantes sobre o que você está vendo e as conversas que está tendo – se um colega citar um termo técnico durante uma reunião, os óculos podem exibir o significado daquilo em tempo real. Quando você viaja para outro país, eles traduzem e legendam o que as outras pessoas estão dizendo. E eles têm mais um monte de outras utilidades.

Infográfico, em fundo rosa, de óculos escuros inteligentes com alto-falantes, anel de controle para gestos e aplicativo de configuração. Uma imagem projetada nas lentes mostra um menu.
(Divulgação/Montagem sobre reprodução)

Mas também um problema: as câmeras embutidas, que podem (e vão) acabar invadindo a privacidade das outras pessoas. Os óculos G2, da marca chinesa Even Realities, propõem uma solução interessante: não têm câmera. Não tiram fotos nem filmam.

Porém, oferecem todos os demais recursos dos smart glasses mais avançados, como navegação por GPS, tradução e legendagem em tempo real de 33 idiomas, teleprompter (exibem texto para você ler em apresentações), AI summary (resumem o que foi dito em reuniões) e AI cues (prometem mostrar informações úteis durante conversas). E pesam só 36 gramas – metade dos óculos Meta Ray-Ban Display, o principal concorrente. Já estão à venda nos EUA, por US$ 599.

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