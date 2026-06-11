Óculos inteligentes – e educados

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Introdução Óculos inteligentes podem revolucionar nosso dia a dia, mas a privacidade era um obstáculo. O G2 da Even Realities inova ao dispensar a câmera, mantendo funcionalidades cruciais como GPS, tradução em tempo real e IA para reuniões, com apenas 36 gramas. Uma resposta tecnológica que prioriza o usuário.

Principais Tópicos





Como os óculos inteligentes podem transformar a sociedade. O desafio da privacidade com as câmeras embutidas. A solução G2 da Even Realities: óculos sem câmera. Recursos inovadores: tradução em 33 idiomas, GPS e IA. Leveza e preço: apenas 36g e disponível por US$ 599.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os óculos inteligentes com tela embutida podem transformar profundamente a sociedade, mais até do que o smartphone. Eles mostram informações relevantes sobre o que você está vendo e as conversas que está tendo – se um colega citar um termo técnico durante uma reunião, os óculos podem exibir o significado daquilo em tempo real. Quando você viaja para outro país, eles traduzem e legendam o que as outras pessoas estão dizendo. E eles têm mais um monte de outras utilidades.

Mas também um problema: as câmeras embutidas, que podem (e vão) acabar invadindo a privacidade das outras pessoas. Os óculos G2, da marca chinesa Even Realities, propõem uma solução interessante: não têm câmera. Não tiram fotos nem filmam.

Porém, oferecem todos os demais recursos dos smart glasses mais avançados, como navegação por GPS, tradução e legendagem em tempo real de 33 idiomas, teleprompter (exibem texto para você ler em apresentações), AI summary (resumem o que foi dito em reuniões) e AI cues (prometem mostrar informações úteis durante conversas). E pesam só 36 gramas – metade dos óculos Meta Ray-Ban Display, o principal concorrente. Já estão à venda nos EUA, por US$ 599.