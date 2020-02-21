Os 2 melhores projetos de crowdfunding em março
Uma máquina para fazer cerveja em casa, e um power bank com baterias da Tesla (que duram 3 vezes mais). Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?
Cerveja automática
Projeto Beermkr
O que é Uma máquina de fazer cerveja. Você adiciona os ingredientes (que vêm num kit), coloca água e o gadget se encarrega de cozinhar, misturar, fermentar e filtrar a bebida. Segundo seus criadores, ele produz 4 litros de cerveja por semana.
Meta US$ 100 mil
Chance de rolar 4/5
Grafeno da Tesla
Projeto Flash
O que é Um carregador portátil com bateria da marca Tesla, feita de lítio e grafeno. Ele parece um power bank comum, mas é mais potente (fornece 100 watts, o suficiente para alimentar até um notebook), sua bateria dura mais (até 2.000 ciclos, contra 500 a 1.000 dos modelos comuns), e carrega iPhone e Samsung Galaxy sem usar fios – basta colocar o celular sobre o power bank.
Meta US$ 5 mil
Chance 4/5