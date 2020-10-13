Os 2 melhores projetos de crowdfunding em outubro
Um aparelho que ensina você a respirar melhor - e um travesseiro que não se deforma com o uso. Qual dos dois tem mais chances de virar realidade?
Treinador pulmonar
Projeto Bulo
O que é Um gadget que ensina a respirar melhor. Ele mede a sua capacidade pulmonar e, a partir dela, propõe exercícios de inspiração e expiração (controlados por meio de um app) para aumentá-la – deixando você com mais fôlego e mais relaxado também.
Meta US$ 5 mil
Chance de rolar 4/5
Travesseiro eterno
Projeto Nuzzle
O que é Um travesseiro que não se deforma com o uso. Em vez de espuma, ele é preenchido por milhares de molas microscópicas – que são encapsuladas em tecido e por isso não vibram nem fazem barulho. O travesseiro também tem altura ajustável (possui duas camadas internas que podem ser removidas).
Meta US$ 20 mil
Chance 4/5