Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de agosto
Uma turbina de energia eólica que pesa 1,4 kg e cabe na mochila - e um medidor de glicose que dispensa furar o dedo. Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?
Turbina portátil
Projeto Shine Wind Turbine
O que é Uma turbina eólica que cabe na mochila e pesa apenas 1,4 kg. Ela vem com um tripé desdobrável (que você monta em menos de dois minutos) e gera 40 watts de eletricidade, o suficiente para carregar um smartphone ou laptop. Também tem uma bateria, com capacidade de 12.000 mAh, para armazenar a energia que sobrar.
Quanto já arrecadou US$ 445 mil
Chance de rolar 4/5
Glicose sem furo
Projeto AMU Plus
O que é Um aparelho que mede a glicose no sangue, algo essencial para quem tem diabetes, sem precisar furar o dedo. Ele foi criado por um médico da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, e usa luz infravermelha para medir o nível de glicose. Basta colocar o dedo sobre o aparelho, que tem o tamanho de um celular (e bateria recarregável que dura três meses).
Já arrecadou US$ 115 mil
Chance 3/5