Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de janeiro

Sem aros, com GPS

Projeto Reevo

O que é Uma bicicleta elétrica que não possui aros nem correia: a propulsão é transmitida por um sistema de polias embutidas. Ela também tem um sistema de segurança avançado, com leitor de impressão digital (só o dono da bike pode andar nela), localizador GPS e trava-rodas embutido no próprio quadro – praticamente impossível de cortar.

Meta US$ 50 mil

Chance de rolar 4/5

Formatação segura

Projeto Redkey

O que é Um pendrive que apaga todo o conteúdo de PCs, tablets e smartphones – e que você pode usar antes de vender ou doar seus gadgets antigos. Basta plugá-lo ao gadget (inclusive iPhone, por meio de um adaptador incluso) e ele executa um software que vai guiando você pelas etapas necessárias.

Meta US$ 2.700

Chance 4/5

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram