Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de janeiro
Uma bicicleta elétrica muito difícil de roubar - e um gadget para apagar todos os dados de um smartphone ou computador antes de vendê-lo; qual dos dois tem mais chance de chegar ao mercado?
Sem aros, com GPS
Projeto Reevo
O que é Uma bicicleta elétrica que não possui aros nem correia: a propulsão é transmitida por um sistema de polias embutidas. Ela também tem um sistema de segurança avançado, com leitor de impressão digital (só o dono da bike pode andar nela), localizador GPS e trava-rodas embutido no próprio quadro – praticamente impossível de cortar.
Meta US$ 50 mil
Chance de rolar 4/5
Formatação segura
Projeto Redkey
O que é Um pendrive que apaga todo o conteúdo de PCs, tablets e smartphones – e que você pode usar antes de vender ou doar seus gadgets antigos. Basta plugá-lo ao gadget (inclusive iPhone, por meio de um adaptador incluso) e ele executa um software que vai guiando você pelas etapas necessárias.
Meta US$ 2.700
Chance 4/5