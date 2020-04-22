Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de maio
Um chaveiro que permite abrir portas e apertar botões sem precisar tocá-los, e uma esteira de corrida que cabe atrás da porta; qual dos dois tem mais chances de virar realidade?
Sem contato manual
Projeto Hygiene Hand
O que é Um chaveiro que permite abrir portas, apertar botões e interagir com touchscreens sem tocá-las, reduzindo o risco de pegar coronavírus. O gadget é feito de cobre, material em que o SARS-CoV-2 sobrevive por menos tempo (4h).
Meta US$ 5 mil
Chance de rolar 4/5
Esteira doméstica
Projeto WalkingPad
O que é Uma esteira dobrável para usar em casa. Ela serve para andar ou correr (a até 10 km/h), tem motor elétrico, amortecedor de impacto e um lugar para você colocar o smartphone. Tudo como as esteiras de academia. Mas com uma diferença: quando está fechada, a esteira fica com apenas 15 cm – dá para guardar atrás da porta.
Meta US$ 20 mil
Chance 4/5