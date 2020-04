Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de maio

Sem contato manual



Projeto Hygiene Hand

O que é Um chaveiro que permite abrir portas, apertar botões e interagir com touchscreens sem tocá-las, reduzindo o risco de pegar coronavírus. O gadget é feito de cobre, material em que o SARS-CoV-2 sobrevive por menos tempo (4h).

Meta US$ 5 mil

Chance de rolar 4/5

Esteira doméstica

Projeto WalkingPad

O que é Uma esteira dobrável para usar em casa. Ela serve para andar ou correr (a até 10 km/h), tem motor elétrico, amortecedor de impacto e um lugar para você colocar o smartphone. Tudo como as esteiras de academia. Mas com uma diferença: quando está fechada, a esteira fica com apenas 15 cm – dá para guardar atrás da porta.

Meta US$ 20 mil

Chance 4/5