Os 2 projetos de crowdfunding mais legais de maio
Uma garrafinha que mede quanta água você bebeu - e uma placa que usa truques de óptica para dar a sensação de invisibilidade. Qual dos dois tem mais chance de chegar ao mercado?
Placa de invisibilidade
Projeto Invisibility Shield
O que é Uma placa de acrílico coberta por microlentes verticais, que desviam os raios de luz vindos da frente mas deixam passar os vindos dos lados – gerando a ilusão de invisibilidade. É um truque usado na camuflagem de veículos militares, que agora pode ganhar versão civil (os criadores do projeto pretendem vender a placa por US$ 370).
Quanto já arrecadou US$ 500 mil
Chance de rolar 3/5
Dois litros por dia
Projeto WaterH
O que é Uma garrafa portátil que diz quanta água você bebeu. Parece uma garrafa comum: é de metal e comporta 500 ml. Mas, além de medir a quantidade consumida (e avisar, por meio de um app, se você estiver pouco hidratado), também diz se a água está limpa: tem um sensor que mede o nível de impurezas nela.
Quanto já arrecadou US$ 10 mil
Chance de rolar 3/5