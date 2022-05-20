Os 2 projetos de crowdfunding mais legais de maio

Placa de invisibilidade

Projeto Invisibility Shield

O que é Uma placa de acrílico coberta por microlentes verticais, que desviam os raios de luz vindos da frente mas deixam passar os vindos dos lados – gerando a ilusão de invisibilidade. É um truque usado na camuflagem de veículos militares, que agora pode ganhar versão civil (os criadores do projeto pretendem vender a placa por US$ 370).

Quanto já arrecadou US$ 500 mil

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Dois litros por dia



Projeto WaterH

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O que é Uma garrafa portátil que diz quanta água você bebeu. Parece uma garrafa comum: é de metal e comporta 500 ml. Mas, além de medir a quantidade consumida (e avisar, por meio de um app, se você estiver pouco hidratado), também diz se a água está limpa: tem um sensor que mede o nível de impurezas nela.

Quanto já arrecadou US$ 10 mil

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