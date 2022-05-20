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Tecnologia

Os 2 projetos de crowdfunding mais legais de maio

Uma garrafinha que mede quanta água você bebeu - e uma placa que usa truques de óptica para dar a sensação de invisibilidade. Qual dos dois tem mais chance de chegar ao mercado?

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 Maio 2022, 10h05
Homem em ambiente aberto, com uma placa de acrílico à sua frente.
 (Invisibility Shield/Reprodução)
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Placa de invisibilidade

Projeto Invisibility Shield

O que é Uma placa de acrílico coberta por microlentes verticais, que desviam os raios de luz vindos da frente mas deixam passar os vindos dos lados – gerando a ilusão de invisibilidade. É um truque usado na camuflagem de veículos militares, que agora pode ganhar versão civil (os criadores do projeto pretendem vender a placa por US$ 370).  

Quanto já arrecadou US$ 500 mil

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Imagem close up de uma mão segurando uma garrafa de água.
(WaterH/Reprodução)
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Dois litros por dia

Projeto WaterH

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O que é Uma garrafa portátil que diz quanta água você bebeu. Parece uma garrafa comum: é de metal e comporta 500 ml. Mas, além de medir a quantidade consumida (e avisar, por meio de um app, se você estiver pouco hidratado), também diz se a água está limpa: tem um sensor que mede o nível de impurezas nela.

Quanto já arrecadou US$ 10 mil

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