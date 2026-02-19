Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Tecnologia

Os navegadores de IA

Eles são capazes de assumir o controle do computador e navegar sozinhos, fazendo compras e tarefas online para você. Mas também podem ser bem perigosos. Entenda por que – e confira o teste dos cinco primeiros.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 fev 2026, 12h00
Imagem, em fundo azul quadriculado, com diversas telas com chatbots.
 (Caroline Aranha/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Os navegadores de IA Priorizar nos meus resultados Google

 

E

Em algum momento de 2016, a internet sofreu uma metamorfose silenciosa. Dali em diante a maior parte do tráfego, e do conteúdo online, passou a ser gerada por bots, que assumiram o controle da rede. Eis a “teoria da internet morta”, popular nas redes sociais. É só uma lenda online, sem base concreta.

Mas, em 2026, pode finalmente começar a se tornar realidade. Três anos após a explosão da IA generativa (que gera textos, imagens, vídeos ou código de computador), com o lançamento do ChatGPT, a indústria de tecnologia começa a apostar em uma nova variante: a IA “agêntica”, que é capaz de agir e executar tarefas a pedido do usuário.

Siga

Em vez de entrar no site do supermercado e ir clicando nos produtos, por exemplo, bastaria digitar para a IA: “Faz a compra do mês pra mim?”. Precisa agendar uma consulta médica, quer ver se já saiu a sua restituição do Imposto de Renda, se inscrever num concurso, comparar os preços de algum produto, ou resolver qualquer outra coisa online? Você pede e o robô faz: ele assume o controle do computador e começa a navegar sozinho, digitando endereços e clicando em links, para executar as tarefas. Essa é a promessa de uma nova geração de navegadores, que trazem IA agêntica embutida e foram lançados por várias empresas nos últimos meses.

Se a IA agêntica der certo, a internet pode mudar muito. Porque, em vez de navegar, você vai mandar o seu agente de IA fazer isso – e isso fará com que os sites sejam construídos para atender robôs, não gente. É o que afirma um artigo (1) publicado por 18 cientistas dos EUA, da China e da Inglaterra, que imaginam o surgimento de uma “economia da atenção de agentes”: uma versão robótica das coisas que os sites fazem hoje para capturar a atenção humana, como clickbait (títulos enganosos), SEO abusivo (mutretas para aparecer no Google), dark patterns (interfaces que induzem você a clicar em botões errados), conteúdo falso gerado por IA e diversas outras armadilhas – só que em versões para bots.

Esse cenário ainda está um pouco distante: os browsers com IA agêntica são primitivos e de uso incipiente. Porém, eles já correm um risco imediato: a “injeção de prompt”. Engenheiros da empresa de software Brave descobriram (2) que o Comet, primeiro navegador com IA agêntica, pode ser induzido a vazar dados do usuário, permitindo que um hacker invada o Gmail da vítima.

Continua após a publicidade

Primeiro, o usuário precisaria visitar uma página pública, como um fórum ou post de rede social, na qual o hacker deixou instruções maliciosas. Aí, se a vítima apertasse o botão “Resumir esta página” no painel do Comet [veja no infográfico abaixo], a IA do navegador leria todo o conteúdo dela – incluindo as ordens deixadas pelo hacker, que ela obedeceria. A injeção de prompt pode transformar a internet num verdadeiro campo minado. E esse risco afeta, por definição, todos os navegadores com IA agêntica.

A Perplexity, criadora do Comet, admitiu o problema e publicou uma resposta (3) na qual detalha novos mecanismos de segurança que adicionou ao browser. Soam convincentes. Mas aí, em novembro, a empresa de segurança SquareX anunciou ter descoberto uma brecha (4) pior, através da qual a IA do Comet poderia comprometer a segurança do computador como um todo. Essa falha também foi corrigida, por meio de uma atualização. Haverá outras?

 

Tabela, em fundo azul, avaliando a AI Perplexity.
(Caroline Aranha/Montagem sobre reprodução)

Penso nisso enquanto baixo o Comet no meu notebook. A primeira impressão é boa: a instalação começa com uma animação mostrando uma galáxia, acompanhada de música que lembra a trilha do filme Interestelar. Mas, ao terminar de instalar o navegador, alguns minutos depois, o notebook começa a vibrar de um jeito estranho. É o cooler interno, que eu nem lembrava que existia – ele nunca havia sido acionado, com essa intensidade, nos três anos de vida do laptop.

Olho o gerenciador de processos do sistema, e vejo que o Comet está usando quase 100% da potência da CPU, fazendo a máquina fritar. Ele se acalma depois de alguns minutos, mas outro problema permanece: seu alto consumo de memória RAM. Sozinho, sem nenhum site aberto, o Comet ocupa 754 MB de RAM (o dobro do Google Chrome, conhecido pelo uso voraz de memória). Embora ele use o mesmo “motor” de renderização de páginas que o Chrome, é bem mais pesado ao navegar.

Continua após a publicidade

Mas, se os recursos de IA valerem a pena, tudo bem. Começo testando um que serve para resumir vídeos do YouTube. Em vez de me dar um resumo por escrito do vídeo que estou vendo, a IA diz: “Para resumir o vídeo, preciso que você me envie o link (URL) dele no YouTube”. Poxa… mas, apesar desse primeiro tropeço, depois o recurso passa a funcionar corretamente. O assistente de IA também é bom, porque mostra funções diferentes conforme o site. Se você está no Gmail ou no WhatsApp Web, por exemplo, ele se oferece para resumir a mensagem ou a conversa exibida na tela.

Entro no Google Sheets e ordeno ao navegador: “Faça uma planilha de marcação de ponto”. O Comet pede permissão para assumir o controle do mouse e do teclado, e aí começa a operar o meu computador – é como se houvesse um fantasma mexendo nele. Fico vendo a IA tentar criar a planilha. Ela digita, tira prints da tela, analisa, refaz várias e várias vezes. Depois de cinco longos minutos, o Comet diz que “a planilha está totalmente funcional e salva no Google Drive”. Começo a mexer nela, em que a IA inseriu quatro funcionários fictícios, e logo acho um erro primário: a fórmula de soma de horas só funciona para o primeiro dos quatro.

Resolvo tentar algo ainda mais simples. Abro minha própria planilha de ponto e peço ao Comet que some as horas que trabalhei em janeiro. “Você atingiu o seu limite semanal de tarefas automatizadas no navegador. Faça o upgrade para o plano Pro.” Pago o tal plano, de US$ 20 mensais, e refaço o pedido. Aí o Comet consegue a proeza de errar na conta: mostra uma soma de horas 25% inferior à real. É um problema típico das IAs atuais, que frequentemente se atrapalham com cálculos.

Hora de testar o modo de navegação autônoma. Digo ao Comet: “Tô querendo comprar um climatizador de ar. Pesquisa o melhor, até R$ 700, na Amazon e no Mercado Livre?”. Ele entra nesses sites, navega e faz a pesquisa corretamente, mas se atrapalha ao gerar a resposta, na qual inclui links para outros sites (não Amazon e ML, como pedi).

A IA ainda tem o desplante de me mandar fazer o trabalho (“entre na Amazon Brasil e digite climatizador”). Não desisto, e tento outra ordem: “Entra no site da Receita Federal e checa se já saiu minha restituição do Imposto de Renda?”. Aí dá certo. O Comet vai até a página, clica nos links certos e me leva até a área certa do site, pedindo que eu digite meu login.

Continua após a publicidade

Tabela, em fundo azul, avaliando a AI Microsoft Edge.

Ele é promissor. Mas sua IA inconstante, que erra muito, e o peso do programa fazem com que ainda não seja viável para o dia a dia. Passo para o próximo navegador: o Microsoft Edge, que recentemente ganhou novos recursos de IA [veja no infográfico acima]. O Edge usa o algoritmo GPT-5, o mesmo “cérebro” usado no ChatGPT, e é claramente mais inteligente do que o Comet.

Navego em sites de notícias, começo a ler uma reportagem sobre o Banco Master, e o Edge se oferece: “Se você quiser, posso montar uma linha do tempo dos principais acontecimentos”. Aceito e ele faz isso direitinho, sem erros. A IA também sugere e faz um diagrama conectando o banqueiro Daniel Vorcaro aos demais envolvidos no caso. Legal.

Aciono o modo Copilot Vision, que concede à IA o controle total do navegador. “Hi there, Brrunou”, me saúda uma voz em inglês. O Copilot Vision só funciona por comandos de voz – não aceita comandos digitados nem mostra respostas por escrito. Pergunto se podemos conversar em português, e a IA responde “claro que sim” com outro sotaque, agora curiosamente portenho.

Peço a ela que pesquise um climatizador (como fizera antes com o Comet). O Edge começa a navegar sozinho, enquanto a IA narra o que está fazendo e raciocina em voz alta. Impressionante. Mas, ao terminar, ela empaca – e não me mostra os resultados. Digo à IA que faça isso, ela consente (“com certeza, Bruno”, responde, desta vez com sotaque carioca), mas não obedece. Insisto, e ela se limita a dizer: “Achei uns climatizadores top”. Estaria debochando de mim? Por outro lado, o Edge se sai bem no teste do Imposto de Renda.

Continua após a publicidade

O navegador da Microsoft tem um modo, o Copilot Actions, que faz compras online sozinho a pedido do usuário. Por enquanto, esse recurso só funciona nos EUA. Mas o ChatGPT Atlas, o navegador da OpenAI, também tem isso – e funciona no Brasil. Desde que você tenha um Mac (o browser ainda não tem versão para Windows) e uma assinatura do plano ChatGPT Plus, de R$ 100 mensais. Ao abri-lo pela primeira vez, salta aos olhos o minimalismo extremo: o programa não mostra nem aquela barra para você digitar endereços de sites. Toda a navegação é feita pelo prompt, que é conectado ao ChatGPT.

Tabela, em fundo azul, avaliando a AI ChatGPT.
(Caroline Aranha/Montagem sobre reprodução)

Começo a navegar e o Atlas mostra um botão, o Ask ChatGPT, com opções contextuais – como resumir vídeos do YouTube. Mas o mais interessante é o Agent Mode, que é capaz de navegar sozinho e fazer tarefas online. Ele fracassa miseravelmente nos testes do climatizador (mostra resultados do eBay e do Walmart dos EUA) e da Receita Federal (“não consigo entrar no site, mas posso te mostrar como fazer isso”).

E as tais compras online? Pergunto à IA e ela sugere um teste: se oferece para comprar ingredientes para guacamole no site do supermercado Pão de Açúcar. Uau. Digo que sim e, espantado, assisto ao robô navegando e colocando os ingredientes no carrinho. Infelizmente, ele acaba decepcionando. Não adiciona itens importantes, como cebola e limão. E, quando vou olhar o carrinho, ele está vazio.

Os sites da internet são infinitamente diferentes uns dos outros, e isso confunde as IAs agênticas. Para tentar resolver a questão, a OpenAI tem criado “conectores”, plug-ins (escritos por programadores humanos) que ensinam o Atlas a navegar por determinados sites. Nos EUA, ela já oferece um para o supermercado online Instacart. Mas, no Brasil, ainda não há nada do tipo.

Continua após a publicidade
Tabela, em fundo azul, avaliando a AI Opera Neon.
(Caroline Aranha/Montagem sobre reprodução)
Tabela, em fundo azul, avaliando a AI Dia.
(Caroline Aranha/Montagem sobre reprodução)

Experimento mais dois navegadores: Opera Neon e Dia Browser. O primeiro se sai bem no teste do Imposto de Renda, mas naufraga na pesquisa de climatizadores (não me mostra links para comprá-los). Apesar disso, ele é razoável; seu maior problema é custar US$ 20 mensais. Assim como o Comet e o Atlas, não vale. Já o navegador Dia, gratuito, propõe um uso mais simples, porém interessante, de IA [veja quadro acima].

Tabela, em fundo azul, avaliando a AI Google Disco.

 

O Google está desenvolvendo um navegador, o Disco, baseado em IA [veja quadro acima]. Também anunciou, no começo deste mês, o modo Auto Browse para o navegador Chrome – que passa a ser capaz de navegar sozinho, como os rivais. Mas esse modo só está disponível para quem está nos EUA e assina o serviço Google AI Pro, de US$ 20 mensais.

Em suma: os navegadores de IA são caros (porque dependem de algoritmos que rodam na nuvem e consomem muito poder de processamento dela) e não entregam o que prometem. Não conseguem navegar e executar tarefas de forma confiável. Talvez, como acontece com as IAs generativas (que continuam sofrendo o problema das “alucinações”, sua tendência a inventar dados falsos, sem qualquer solução para isso no horizonte), a evolução da IA agêntica acabe batendo num paredão. Ou de um dia para o outro, como num passe de mágica, surja um algoritmo capaz de fazer qualquer coisa. O futuro dirá.

Fontes (1) “Agentic web: weaving the next web with AI agents”; (2) “Agentic browser security: indirect prompt injection in Perplexity Comet”.  (3) “Mitigating prompt injection in Comet”; (4) “Comet’s MCP API allows AI browsers to execute local commands”.

 

Publicidade
TAGS:
ChatGPT
Google
Inteligência artificial
Microsoft
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).