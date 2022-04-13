Rússia vai ficar sem espaço em HDs

Com as sanções econômicas e a suspensão das atividades de empresas ocidentais, o país perdeu acesso a serviços de cloud computing – e está sendo obrigado a armazenar todos os seus dados em datacenters locais, que deverão ficar lotados em maio.

O governo reconheceu o problema e tomou uma medida para amenizá-lo: os provedores de internet estão temporariamente liberados de armazenar cópias das mensagens de texto e áudio enviadas pelos usuários (isso era obrigatório, para uso judicial, desde 2016), o que deve reduzir em 15% a necessidade de espaço de armazenamento.

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