Starlink também pode ser usado como GPS

Essa é a conclusão de cientistas da Universidade do Texas, que analisaram os sinais emitidos pela rede de internet Starlink e descobriram que ela também serve para localização (1).

O truque consiste em usar um determinado comando, que os satélites Starlink enviam periodicamente para orientar as antenas nas casas das pessoas (as miniparabólicas giram automaticamente para acompanhar o movimento dos satélites).

A descoberta é importante porque, ao contrário do americano GPS e seus similares, como o GLONASS russo e o BeiDou chinês, a rede Starlink é privada – e, pelo menos em tese, não está sob o controle do governo de nenhum país.

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Fonte 1. Signal Structure of the Starlink Ku-Band Downlink. T Humphreys e outros, 2022.